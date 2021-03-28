Manisa'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı



Barış GEZİCİSerkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Akhisar Merkez Çarşı'da meydana geldi. Celal Demir (43) iddiaya göre, husumetli olduğu F.M.D., Ö.O.D., E.D.'le henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle 4 kişi silahla vurularak yaralandı. Silah sesini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara yaptığı ilk müdahalesinin ardından Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Celal Demir doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, Çevik Kuvvet ekipleri de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİSerkan ÖZDEMİR

2021-03-28 19:58:18



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