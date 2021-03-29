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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Manisalı sağlıkçılar sanatlarıyla da ön saflarda

İHA

(Özel) Manisalı sağlıkçılar sanatlarıyla da ön saflarda

Korona virüs salgını sırasında en ön saflarda savaşan Manisalı sağlık çalışanları, açtıkları fotoğraf sergisiyle sanatta da en ön saflarda olduklarını gösterdi. Manisa’nın sokaklarını gece uzun pozlama tekniğiyle fotoğraflayan sağlık çalışanları profesyonel fotoğrafçılara taş çıkardı.
Manisa Şehir Hastanesi Fotoğraf Topluluğu, Manisa’nın sokaklarını fotoğrafladı. Gece saatlerinde uzun pozlama ve ışıkla boyama tekniğiyle fotoğraflanan Manisa sokakları adeta görsel şölene dönüştü. Özellikle korona virüs salgını sürecinde en ön saflarda savaşan sağlıkçılar, çektikleri fotoğraflarla sanatta da en ön saflarda olduklarını gösterdi. Öte yandan çekilen fotoğraflar baskı yapılarak Manisa Şehir Hastanesi girişinde bulunan bekleme salonundaki sergide yerini aldı. Hastanenin bekleme salonunu adeta sanat galerisine dönüştüren “Bu Şehrin Geceleri” adlı sergi vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. Vatandaşlar sergideki fotoğrafları gezerek Manisa’yı farklı açılardan keşfetme imkanı buldu.
Manisa Şehir Hastanesi Fotoğraf Topluluğu olarak ilk defa böyle bir sergi açtıklarını söyleyen Plastik Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Dönüş Özlem Akçay, “Bu bizim ikinci sergimiz. İlk sergimiz internet üzerinden açılmıştı. O yüzden bu sergi bizim için çok değerli. Başarabildiğimiz için çok gururluyuz. Sokağa çıkma yasakları vardı, havalar soğuktu. O yüzden de biraz zorlandık fotoğraf çekerken. Ancak teknikleri başardığımızı düşünüyorum” diye konuştu.
Günlük hayatta amatör olarak fotoğraf çektiğini söyleyen Kadın Doğum Servisi Hemşiresi Kübra Karabayrak, “Normalde uzun süredir amatör olarak fotoğraf çeken birisiydim. Manisa Şehir Hastanesiyle beraber sergiye katıldım. Hayal kurduğum bir şeydi. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum” dedi.
Böyle bir sergide yer almaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Manisa Şehir Hastanesi Sağlık Çalışanı Soner Güler, “Açıkçası böyle bir serginin içinde olmaktan çok mutluyum. Manisa’ya güzel bir oluşum kazandırdık. Sağlık çalışanları olarak korona salgını sürecinde ön plandaydık. Farklı bir kültürel yapıda da ön planda olmak istedik” diye konuştu.
Manisa Şehir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Sinan Uygun ise, “Bu sergi bizim ikinci sergimiz oluyor. İlk sergimizi sanal olarak açmıştık. Bu sergimizde daha çok teknik kullandık. Gece fotoğraflarından oluşuyor. Arkadaşlarımız biraz zorlandı. Hem hava koşulları zordu hem de süre olarak az bir zamanda çalıştık” ifadelerini kullandı.
Uygun ayrıca fotoğrafları görmek ve Manisa’yı farklı açılardan izlemek isteyen vatandaşların Manisa Şehir Hastanesi Fotoğraf Topluluğunun instagram sayfasını ziyaret edebileceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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