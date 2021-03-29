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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2. Grand Prix Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu

İHA

2. Grand Prix Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde belediyenin ev sahipliğinde Türkiye’nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu’nda düzenlenen 2. Trap Grand Prix Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu.
Manisa'nın Salihli ilçesinde 6 kategoride ve iki gün devam eden 2. Trap Grand Prix Turnuvası'nda aralarında milli takım sporcuları Erdinç Kebapçı, Oğuzhan Tüzün, Nedim Tolga Tuncer, Murat İlbilgili ve Azerbaycanlı sporcu Ramil Ramizzade'nin de bulunduğu isimler derece elde edebilmek için kıyasıya yarıştı.
Ulusal ve bölgesel büyük erkek, veteran ve genç erkek, yıldız ve büyük bayanlarda gerçekleştirilen 2. Trap Grand Prix Turnuvası'na 102 sporcu katıldı. Ulusal büyük erkeklerde 1.'liği Murat İlbilgili alırken, bölgesel büyük erkeklerde ise 1. Zeki Özgür Gülderen oldu. Veteran erkeklerde 1.'liğe İsmail Avcı, genç erkeklerde ise Baki Yaşar elde etti. Şampiyon atıcıların ödüllerini Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen ile Türkiye Atıcılık Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Mehmet Palabıyık verdi.
2. Grand Prix Turnuvası'nı kazasız belasız gerçekleştirdiklerini belirten Salihli Avcılar Kulübü Derneği Başkanı Yaşar Çetin, “Turnuvaya birçok sporcu katıldı. Hem sporcu bakımından, hem de Salihli’ye katma değer olarak önemli katkı sağladı” dedi.
Türkiye’nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu’nu atıcılık sporuna kazandıran Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür eden Türkiye Atıcılık Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Mehmet Palabıyık ise, “Ege’de güzel bir poligon, burada herkes atış yapmak istiyor. Pandemi olmasına rağmen Türkiye’nin her bölgesinden yüzün üzerinde sporcu geldi. Hem ulusal, hem de uluslar arası müsabakaları burada yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Uluslararası standartlara sahip olan Trap Skeet Atış Poligonu'nda, 2. Trap Grand Prix Kupasına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Başkan Kayda, “Salihli’ye kazandırdığımız Türkiye’nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu’nda belediyemizin düzenlediği 2. Trap Grand Prix Şampiyonası'nı tamamladık. Turnuvaya ülkemizin her yerinden atıcılar katıldı. Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcularımıza törenle ödüllerini verdik. Salihli Belediyesi olarak, ulusal ve bölgesel müsabakaları poligonumuzda düzenlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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