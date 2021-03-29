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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu Belediyespor potada farklı başladı

İHA

Turgutlu Belediyespor potada farklı başladı

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginde ilk haftayı bay geçen Turgutlu Belediyespor ligin 2. haftasında konuk ettiği Çerkezköy Belediyesi’ni 6343 mağlup ederek lige farklı bir galibiyet ile başladı.
Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda başlayan müsabakada ligin şampiyonluk adaylarından Turgutlu Belediyespor ilk maçında İstanbul Basketbol Feneri’ni 8459 yenen Çerkezköy Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Grubun güçlü ekiplerinden Çerkezköy Belediyesini 43 sayıda tutmayı Başaran Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı özellikle 3. ve 4. periyotlardaki oyunuyla farka gitti. Turgutlu Belediyespor’da Cansu Özdoğan 15 sayı ve 9 ribaundla, Gamze Sena Dülegöz 15 sayı, 6 ribaund, 6 asist, 4 top çalma ile dikkat çeken oyuncular oldu.
Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, eşi Esra Eligüzeloğlu Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, kızı Gülce Akın, Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Mithat Erden, meclis üyeleri Fehmi Gülen, İlhami Dinçer, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler, Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Sponsorları, daire müdürleri maçı hep birlikte tribünden takip etti.
Galibiyet için takımı tebrik ederek sözlerine başlayan Turgutlu Belediye ve Turgutlu Belediyespor Başkanı Çetin Akın, “Öncelikle takımımızı ve teknik ekibimizi güzel oyun ve galibiyet için kutluyorum. Ben yaptığı her işte iddialı olmayı seven bir insanım. O yüzden bu sene de iddialı bir takım kurarak şampiyonluk hedefiyle yola çıktık. Güzel başladık inşallah bu yolun sonu şampiyonluk olacak” dedi.
Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz: “Uzun bir aradan sonra lige başladık. Oyuncularımızda maçın başında biraz heyecan oldu bu da çok normal. İkinci yarı daha özgüvenli oynamaya başladık ve iyi savunma yaparak farklı bir galibiyet elde ettik. Hedefimiz grubumuzu lider olarak tamamlayarak play off oynamadan final grubuna kalmak ve oradan da üst lige çıkacak olan 2 takımdan bir tanesi olmak. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Galibiyet için takımızı kutluyorum. Umarım namağlup olarak final grubuna gideriz” şeklinde konuştu.
Turgutlu Belediyespor Baş Antrenörü Serdar Babacan ise yaptığı maç değerlendirmesinde: “Takımımızdaki oyuncular en son 1 yıl önce şubat ayında maça çıkmıştı. Çok uzun süre maç oynamadığımız için maça istediğimiz gibi başlayamadık ancak oyununun kontrolü her zaman bizdeydi. Rakibimiz geçtiğimiz hafta maç oynadığı için maç temposuna bize oranla daha hazırdı. Özellikle 2. yarıda savunmamızı sertleştirerek hücumda etkili oynadık ve farklı bir galibiyet elde ettik. Çok yetenekli ve önemli oyunculara sahip bir ekibiz, maç oynadıkça çok daha üst seviyelere çıkacağız. Ben oyuncularımızı özellikle mücadeleleri nedeniyle kutluyorum. Bizleri yalnız bırakmayan Başta Belediye Başkanımız Çetin Akın’a ve her zaman yanımızda olan Başkan Yardımcımız Fırat Honaz’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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