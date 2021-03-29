Salihli, Türkiye'de 18. sırada

Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aşık, "Kooperatifimiz ortaklarının kredilerine kefil olduğu rakam 165 milyon lira yani eski rakamla 165 trilyondur. Takibimiz ise 624 bin liradır. Yani bir ortağımızın kredi limiti 200 bin lira olunca üç ortağımızın kullandığı kredi kadar bu tabloda kooperatifimizi Türkiye’de bulunan 1200 kooperatif arasında ilk 18 arasında olduğunu övünerek söylemek istiyorum." dedi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde esnafın 'Ağabey' olarak tanıdığı Salihli ilçesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı 75 yaşındaki Halil Aşık, “Yeni dönem için bir kez daha ekibimle birlikte varım” dedi.

Türkiye genelinde 2021 yılı Ocak ayının 15’nden sonra yapılması gereken genel kurulların Covid19 virüs salgını dolayısıyla yapılmadığını vurgulayan Aşık, virüsün azalma göstermesi halinde ileriki aylarda genel kurulların yapılacağını söyledi. Kooperatifin güçlü bir kurumsal ve mali yapısı olduğunu belirten Aşık, “Ben ve yönetim kurulum, ortaklarımıza en iyi hizmeti verdiğimiz inancındayım” dedi.



“Kooperatifimizin 2 bin 100 üyesi mevcut”

Salihli’de 5 bin 500 6 bin civarında esnaf ve sanatkarın yer aldığını, bunların sadece 2 bin 100’ünün Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olduğunu belirten Aşık, “Kooperatifimize krediye ihtiyacı olan esnaf ve sanatkar gelir, belli kurallar dahilinde kredisini kullanır. İhtiyacı olmayan esnaf ve sanatkar ise ne kooperatifimizden, ne de bankalardan kredi kullanır. Kooperatifimize gelene har zaman kapımız açık. Ülke genelinde böyle kooperatife ortak olan esnaf sanatkar sayısı 1 milyon 100 bindir. Bakınca yine üç esnaf ve sanatkardan bir tanesi kooperatiflerimize üyedir. Ben Kooperatife sabah gelip, akşam giderim. Ortağım geldiği zaman seçmiş olduğu başkanını yerinde görür derdini anlatır. Biz insanlar arasında ayrıcalık yapmayız. Sıkıntıları çözeriz” dedi.



“Türkiye’de 18. sıradayız”

Kooperatiflerin banka ve merkez birliği tarafından takip oranı ile değerlendirilip 6 gruba ayrıldığını vurgulayan Aşık “Kooperatifimiz ortaklarının kredilerine kefil olduğu rakam 165 milyon lira yani eski rakamla 165 trilyondur. Takibimiz ise 624 bin liradır. Yani bir ortağımızın kredi limiti 200 bin lira olunca üç ortağımızın kullandığı kredi kadar bu tabloda kooperatifimizi Türkiye’de bulunan 1200 kooperatif arasında ilk 18 arasında olduğunu övünerek söylemek istiyorum. Buna istinaden kooperatifimize düzenli para akışını sağlayan hükümetimize, ortaklarım adına teşekkür etmek istiyorum. Bu tablo yönetimin prensipli çalışması ve ortaklarımızın ödemelerine gösterdikleri azami dikkatten kaynaklandığını gururla söylerim.” diye konuştu.

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