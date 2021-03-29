Zabıtadan 5 ilçede Covid-19 denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde Covid19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Dinamik Denetim Modeli sürecinde haftalık tematik denetimlerine devam ediyor. Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman da bu kapsamda Selendi, Kula, Alaşehir, Sarıgöl ve Salihli ilçelerini ziyaret ederek; zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlere eşlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve Zabıta Şube Müdürü Selçuk Yıldız ile birlikte, ilçelerdeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimler ve zabıta personellerini ziyaret etti. Duman ve Yıldız; ziyaretler esnasında Selendi Muhtarlık İşleri Müdürü Sakin Gürbüz, Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, Alaşehir Muhtarlık İşleri Müdürü Himmet Güneş, Sarıgöl Zabıta Müdürü Ali Aktaş ve Sarıgöl Muhtarlık İşleri Müdürü Akif Kılıçarslan ile bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı ilçelerde yaptığı ziyaret ve Covid19 tedbirlerine yönelik uygulamalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Duman, “Covid19 ile mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen haftalık tematik denetimlere, zabıta ekiplerimiz ara vermeden devam ediyor. Biz de ekiplerimizin yaptığı uygulamalara eşlik ettik. Vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı bilgilendirdik. Bu esnada ilçelerdeki yetkili arkadaşlarımızla da görüştük. İşgaliye ve seyyar satıcılara yönelik çalışmaları değerlendirdik. İl genelinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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