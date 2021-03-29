Yunusemre’nin BAL heyecanı başlıyor

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Yunusemre Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’in ilk haftasında deplasmanda Salihli Belediyespor’un rakibi olacak.

Yunusemre Belediyespor, nisan ayında başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2020 2021 sezonunda Salihli Belediyespor, Manisa Sanayispor, Bieksper Hacırahmanlı Spor, Ahmetli Belediyespor ile 5 takımlı grupta maçlarını çift devreli olarak yapacak. 17 Nisan’da başlayacak olan ligde Yunusemre Belediyespor’un ilk yarıdaki maç programı ise şöyle: "1. Hafta: Salihli BelediyesporYunusemre Belediyespor, 2. Hafta: Yunusemre Belediyespor (BAY), 3. Hafta: Yunusemre BelediyesporBieksper Hacırahmanlıspor, 4. Hafta: Ahmetli BelediyesporYunusemre Belediyespor, 5. Hafta: Yunusemre Belediyespor Manisa Sanayispor."

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