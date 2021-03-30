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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kayda, 7 yılını değerlendirdi

İHA

Başkan Kayda, 7 yılını değerlendirdi

Manisa’nın Salihli ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Zeki Kayda, geride bıraktığı 7 yıllık görev süresini düzenlediği toplantıda anlattı. Başkan Kayda, “7 yılımız hizmetlerle dolu dolu geçti. Salihli’de yapılamaz denilen büyük projeleri hayata geçirdik” dedi.
Salihli’de görev yapan ulusal ve yerel gazete temsilcileriyle Bizim Ev Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda bir araya gelen Belediye Başkanı Zeki Kayda, hizmette 7 yılını değerlendirdi. 2014 yılında göreve başladığını anlatan Başkan Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Salihli’ye milyonlarca liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Durgeç köprülerini yenileyerek hizmete start verdiklerini vurgulayan Başkan Kayda, “Gençlerimiz için Atatürk Spor Salonu ve Yüzme Havuzu, esnaflarımız için Modern Pazaryeri ve Bedesten Çarşısı ile yeraltı otoparkı, çocuklarımız için Masal Ormanı Parkı, avcılar ve atıcılar için Uluslararası Trap Skeet Atış Poligonu, vatandaşlarımız için Prestij Caddeleri, geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte binası, Salihli’nin kanayan yarası olan sel çilesini çözmek için Yağmur Suyu Alt Yapı Hattı ile ölüm yolu denilen Otogar ve Dörtyol Kavşaklarına Bülent Ecevit Köprülü Kavşak projesini ilçemize kazandırdık” dedi.

“Salihli’yi doğalgaz ile buluşturduk”
2016 yılında başlayan çalışmalar sonucunda Salihli’yi doğalgaz ile buluşturduklarını belirten Başkan Kayda, ilçede 7 bin 500 abonenin doğalgaz kullandığını söyledi. Doğalgazın gelmesiyle Salihli’nin geleceğine büyük bir yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Kayda, “Şehir merkezinden sonra Salihli Organize Sanayi Bölgemizde de doğalgaz alt yapı çalışmaları tamamlandı. Doğalgaz ile birlikte yatırımcılardan büyük talep gören OSB’de sanayileşmenin önünü açtık. Yatırımcıların yoğun ilgisi sonucunda 2. Etapta fabrikalar yükselmeye başladı. Salihli OSB’de yeni fabrikaların üretime başlamasıyla birlikte 1.ve 2.etapta toplam 10 bin insanımıza iş kapısı açtık. Şimdiden gelişen ve büyüyen OSB’de 3. Etap çalışmalarına başladık” diye konuştu.

“Yeni dönem projelerimiz hazır”
Salihli’nin yeni dönem projeleri hakkında da bilgiler veren Başkan Kayda, Kent Meydanı Düzenleme, Kurtuluş Pazaryeri, Gümüşçayı Köprüsü, Türk Dünyası parkı ve Masal Ormanı Parkı 2. Etap projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Başkan Kayda, yeni dönemde Cumhur İttifakı ile Ramiz Turan Stadının Durasıllı Mahallesine taşınarak yerine açık alan spor komplekslerinin yapılacağını, tren yolu hattının da şehir dışına taşınması projesine işlerlik kazandıracaklarını kaydetti. Kırsal mahallelere ilk 5 yıllık dönemde 1 milyon 300 bin metrekare parke taş döşediklerini anlatan Başkan Kayda, bunun maliyetinin ise 30 milyon lira olduğunu söyledi. Taş döşenmedik yol bırakmayacaklarını belirten Başkan Kayda “Şimdi 5 milyon liralık maliyetle belediyemize taş ve asfalt makinası kazandıracağız. Alacağımız taş ve asfalt makinası ile hizmetlerimiz daha da hızlanacak” dedi.

“Jeopark ile Salihli’yi dünya turizmine tanıtacağız”
Türkiye’nin ilk ve tek Jeopark Belediyeler Birliği’ni Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ve Kula Belediyeleri işbirliğinde kurduklarını belirten Başkan Kayda, UNESCO’dan Global Jeopark unvanı alan KulaSalihli Jeoparkı sayesinde bölgeyi dünya turizmine tanıtmak için çalıştıklarını söyledi.

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