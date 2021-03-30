Jandarma ekipleri yaralı baykuşu sahipsiz bırakmadı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri yol kenarında bitkin halde yatan ve sol gözünden yaralı olduğu anlaşılan baykuşa sahip çıkarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri yol kenarında bitkin halde yatan baykuş gördü. Araçtan inerek baykuşun yanına giden ekipler, bitkin haldeki hayvanın sol gözünden de yaralı olduğunu tespit etti. Hayvan jandarma ekiplerince koruma altına alınarak Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Manisa Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Timine teslim edildi. HAYDİ timi daha sonra yaralı baykuşu tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Durumu iyi olduğu öğrenilen baykuşun tedavisinin tamamlanması sonrası doğaya salınacağı öğrenildi.

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