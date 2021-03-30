Giresun'da ölü bulunmuştu Manisa'da toprağa verilecek Sabah evinden çıktıktan 15 gün sonra sahil kenarında cesedi bulunan Zeynep Açıkgöz yarın memleketi Manisa'da toprağa verilecek

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan ve sabah evinden çıktıktan 15 gün sonra sahil kenarındaki bir menfezde cesedi bulunan 2 çocuk annesi Zeynep Açıkgöz'ün cenazesi 31 Mart Çarşamba (Yarın) günü memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verilecek.

Giresun'un Bulancak ilçesinde uzman çavuş olan eşi Ferdi Açıkgöz’ün sabah işe gitmesinden sonra evinden çıkarak, kayıplara karışan 2 çocuk annesi 27 yaşındaki Zeynep Açıkgöz’ün cesedi geçtiğimiz cumartesi günü sabah saatlerinde Bulancak ilçesi Sarayburnu Camii karşısında bulunan sahildeki menfezde bulunmuştu. Bir ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunan cesedin, Zeynep Açıkgöz'ün Manisa'da yaşayan babasından alınan örneklerle yapılan DNA testi sonucu kayıp başvurusu olan Zeynep Açıkgöz’e ait olduğu belirlendi. Zeynep Açıkgöz’ün ailesi Giresun’a kızlarının cansız bedenini almaya giderken cenazenin bu akşam Alaşehir'e ulaşması bekleniyor. Zeynep Açıkgöz’ün yarın sabah saatlerinde memleketi olan Alaşehir'in kırsal Serinyayla Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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