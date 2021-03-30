Yardım başvuruları değerlendirildi Manisa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı Vali Karadeniz başkanlığında yapıldı

Manisa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Vali Karadeniz ihtiyaç sahibi vatandaşlara devletin yardım elini uzatmasının önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Toplantıya Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Mesut Eser, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Senem Helvacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, İl Müftüsü Mustafa Soykök, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, Defterdar Şenol Gezer, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ve ilgililer katıldı.

Vali Yaşar Karadeniz’in ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak onlara devletin yardım elini uzatmanın önemli bir sorumluluk olduğunu belirttiği toplantıda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılan yardım başvuruları, son üç yıla ait ayni ve nakdi yardım verileri ve diğer gündem maddeleri görüşüldü.

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