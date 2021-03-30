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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Büyükşehir’in çevreci projesi belediyelere anlatıldı

İHA

Manisa Büyükşehir’in çevreci projesi belediyelere anlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin çevreci ve en büyük projelerinden biri olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’ne gelecek evsel atıkların trenle taşınması projesi hakkında ilçe belediyelerinin yetkililerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım tarafından bilgilendirme yapıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevreci yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil ve sağlıklı bir gelecek için yatırım ve çalışmalar gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vahşi atıkların bertarafını geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’nde sağlamaya devam ediyor. Katı atıkların ilçelerden taşınarak, merkezde bulunan tesiste bertarafını sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi çevreci bir adım daha atarak, katı atıkların karayolu yerine trenle taşınması için hazırladığı projeyi uygulamaya hazırlanıyor. Atıkların bertarafında karbon salınımını en aza indirgemeyi hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği ‘Tren ile evsel atıkların taşınması’ projesi hakkında ilçe belediyelerini bilgilendirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılan bilgilendirme toplantısında proje hakkında Ertuğrul Yıldırım, ilçe belediyelerinin yetkililerine bilgilendirmede bulundu.

“3 adet lojistik alanı oluşturduk”
Proje hakkında bilgilendirmede bulunan Ertuğrul Yıldırım, 17 ilçedeki çöp revizyonu ile ilgili olarak sürecin sonuna gelindiğini belirterek, “10 Nisan’dan sonra biz size bir güzergah vereceğiz, Temmuz ayında 17 ilçenin tüm çöpünü Uzunburun Tesisi’mize getirip bertaraf edeceğiz. Bu yıl bu sorunları artık tamamen ortadan kaldırıyoruz” dedi.
Süreçte Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermek istediğini dile getiren Yıldırım, “Çevre hepimiz için birçok şeyden daha önemli. Temiz bir hava, temiz su, temiz doğa, temiz sokak olmazsa fayda getirmediğine inanıyoruz. Bu sürece hızlı başladık. 5 yılda Manisa’nın atık ile alakalı projelerini sonlandırdık. Yeni bir çevreci projemiz daha var. Demir ağlarla örülü olan ülkemizde trenle çöp taşıma projemizin ilk taşımasını iki hafta önce başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. 10 Nisan’da tüm araç ve ekipmanlarımız geliyor. 3 adet lojistik alanı oluşturduk. Bu alanlardan birincisi Alaşehir’in Killik bölgesine, ikincisi Akhisar ilçesinin Süleymanlı bölgesine, üçüncüsü de Muradiye’de olmak üzere bir operasyon sahası oluşturduk. Bu güzergahta, Süleymanlı operasyon bölgemizde Soma ve Kırkağaç ilçesindeki atıkları, Gördes transfer istasyonunda Köprübaşı ve Gördes ilçelerinin atıklarını taşıyacağız, Akhisar ve Gölmarmara’nın ortasında bulunan Akhisar transfer istasyonundan Akhisar ve Gölmarmara’nın atıkları olmak üzere ortalama 400 ton atığı Süleymanlı operasyon bölgemizden taşıyacağız. Bunları 22 adet konteyner ile taşıyacağız. Bunların planlamalarını 2017 yılından bu yana yapıyoruz. Devlet Demiryolları ile protokollerimizi yaptık, saha anlaşmalarını yaptık. 29 yıl olarak bu sürece minimum ömür biçtik. Yaklaşık olarak yılda 3 milyon kilometre daha az karayolu kullanılarak yapılan bir taşımacılık. Bu taşımacılığın bir diğer özelliği de şu Süleymanlı hattımız tamamen elektrikli trenle taşınıyor. AlaşehirKillik hattımız şimdilik kömür treni ile taşınacak. 3 yıl içinde hızlı tren çalışmasının bitmesiyle o hattımızda tamamen elektrikli lokomotifler kullanılacak. Bu da daha az karbon salınımı olan taşımacılık yapacağız anlamına geliyor. Sonrasında Killik operasyon alanımız var. Buradan da Demirci Belediyesi’ne gelen Demirci’nin atıkları, Selendi transfer istasyonunda Kula Belediyesi’nin çöpleri buraya gelecek, buradan taşınacak. Sarıgöl transfer istasyonuna da Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinin çöpleri gelecek, buradan Killik operasyon alanına gelecek, Killik’ten de iki hattımız Muradiye’de, Uzunburun Tesisimizin yaklaşık 4,5 kilometre alt kısmındaki yerimize gelecek. Biz de oradan 4 tır ile seferleri sağlayıp, bir hat gündüz bir hat gece olmak üzere bu atıkların bertarafını sağlayacağız. Salihli, Turgutlu, Ahmetli, Şehzadeler, Yunusemre ve Saruhanlı ilçelerinin atıkları trenle taşımada uygulanabilirlik olmadığı için karayolu ile taşınacak. Önümüzdeki 2 yıl içinde Salihli ilçesinin atıklarını da trenle taşımayı planlayabiliriz” dedi.

“Vahşi depolama alanları kapatılacak”
Çevreye verdiği zararlardan dolayı vahşi çöp depolama alanlarının kapatılmasının hedeflendiğini ifade eden Ertuğrul Yıldırım, “Yeni bir plan hazırlıyoruz, Alaşehir, Soma, Salihli çöplüğünü hızlı bir şekilde kapatacağız. 23 aylık bir süre için Akhisar çöplüğünü geçici olarak kullanacağız. Sonrasında orası da kapanacak. Burada radikal olmak zorundayız. 74 adet vahşi depolama alanımız için proje onaylarımız son buldu. 9 sahayı da rehabilite edeceğiz. Bunlar ciddi anlamda çevreci yatırımlar. Bunları yapmak zorundayız. Bunları yapmazsak yıllık ortalama 2,4 milyon metrekarelik arazimiz kirleniyor. Her ilçemizde vahşi depolamalar var. Biz 6 büyük vahşi depolama alanı ortalama 105 ile 125 bin metrekarelik arazi üzerine kurulmuş” diye konuştu.

“Salihli’ye vahşi depolamadan kurtulma müjdesi”
Salihli ilçesine sürprizlerinin olduğunu söyleyen Yıldırım, “Çöplüğünüzden sizi kurtaracağız. En kötü çöplüklerden biriydi. Şehrin merkezinde kalmış durumda, inanılmaz kokunun geldiği bir yerdi. Şehzadeler, Yunusemre ve Salihli ilçelerinin projeleri bitti. İller bankasından transfer istasyonlarının parası da çıktı. 3 ilçe de büyük ilçe, ortalama 600650 ton çöpü var. İki ayrı proje yaptık ve bakanlık bu projeleri revize ettirdi. Projeleri de İller Bankası ihaleye çıkıyor. Temmuz ayına kadar Salihli’nin atığını taşımayı planlıyoruz” diye konuştu.
Yapılan konuşma ve bilgilendirmenin ardından ‘Tren ile evsel atık taşınması’ projesi hakkında sunum yapılarak, ilçe belediye yetkililerine bilgilendirme yapıldı.

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