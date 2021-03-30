Yunusemre’de 50 bin fidan ve çalı bahara hazırlanıyor

Yunusemre Belediyesi, şehrin belirli noktalarına dikilmek üzere yaklaşık 50 bin fidan ve çalı grubunu bünyesinde bulunan serada hazırlıyor.

Yeşil bir Yunusemre hedefiyle yaptığı ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları kapsamında ilçenin çehresini değiştiren Yunusemre Belediyesi, bahar aylarında dikilmek üzere ağaç ve çalı grubunu belediye şantiyesine konuşlandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, katalya, yalancı top akasya, karaağaç, huş, kurtbağrı, mahlep, yalancı pembe çiçekli akasya, tespih ağacı, çınar, dut, oya ağacı, erguvan, sofora, yalancı akasya, meşe, sedir, akçaağaç ve süs elması fidanlarını bahar aylarında ilçedeki park, bahçe, cadde ve sokaklara dikimini gerçekleştirecek. Yemyeşil bir Yunusemre sloganıyla ilçede çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “İlçemizde belirlediğimiz yerlere seramızda bulunan ağaç ve çalı grubunu bırakacağız. Yemyeşil bir Yunusemre için tüm ekibimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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