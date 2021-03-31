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Manisa’da çevrimiçi slogan yarışması kazananı Selendi’den

İHA

Manisa’da çevrimiçi slogan yarışması kazananı Selendi’den

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen çevrimiçi slogan yarışmasının kazananı “Kanlarımız toprağa, yarınlarımız vatana” sloganı ile Selendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Nurdan Dursun oldu.
Manisa il genelinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullarda vatan, millet, devlet, istiklal ve tarih şuurunun yaşatılması amacıyla 14 Ocak12 Mart tarihleri arasında çevrimiçi slogan yarışması düzenlendi. Manisa il genelinde bulunan 17 ilçede bulunan okullar arası düzenlenen slogan yarışmasında diğer öğrenciler arasından en iyi sloganı bulan “Kanlarımız toprağa yarınlarımız vatana” sloganıyla Selendi'de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf Hemşire Yardımcılığı bölümü öğrencisi Nurdan Dursun il birinciliğini aldı.
Manisa birincisi olan Nurdan Dursun Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimi Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu imzalı belge ve plaket ile ödüllendi. Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman tarafından değişik hediyeler ile ödüllendirilen Dursun’u Okul Müdürü Mustafa Dede de tebrik etti.
Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım Nurdan Dursun’u makamında kabul edip ödülünü verirken tebrik ederek kendisini kutladı. Nurdan Dursun ise bu birinciliğin kendisinin eğitimi için memleketi Yozgat Kadışehri'nden Selendi’ye kendisi ile birlikte gelen ailesini, okul arkadaşlarını ve öğretmenlerini sevindirdiği için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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