Irak iş insanları temsilcilerinden Manisa’da inceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım’ı makamında, TürkiyeIrak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TISİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç ve Manisa Şube Başkanı İbrahim Hakkı Katıöz ziyaret etti.

TürkiyeIrak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TISİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç ve Manisa Şube Başkanı İbrahim Hakkı Katıöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım’ı makamında ziyaret etti. İş insanlarının her iki ülke arasındaki ticaretini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Nevaf Kılıç, Manisa ziyaretleri kapsamında kurumları sırasıyla ziyaret ettiklerini, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret etmek istediklerini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, TISİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç ve Manisa Şube Başkanı İbrahim Hakkı Katıöz’e çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

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