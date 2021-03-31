Gaziler istedi Başkan Öküzcüoğlu yerine getirdi Alaşehirli gaziler artık dernek binalarına gidebilecek Eski binalarının dik binalarından çıkamayan Alaşehirli gazilerin taleplerini Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yerine getirdi Karşıyaka Sosyal Tesisleri içinde 20 metrekarelik ahşap bir bina yapılan gazilerden bazıları ilk kez dernek binasına gelmenin mutluluğunu yaşadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziler istedi Başkan Öküzcüoğlu yerine getirdi Alaşehirli gaziler artık dernek binalarına gidebilecek Eski binalarının dik binalarından çıkamayan Alaşehirli gazilerin taleplerini Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yerine getirdi Karşıyaka Sosyal Tesisleri içinde 20 metrekarelik ahşap bir bina yapılan gazilerden bazıları ilk kez dernek binasına gelmenin mutluluğunu yaşadı

İHA

Gaziler istedi Başkan Öküzcüoğlu yerine getirdi Alaşehirli gaziler artık dernek binalarına gidebilecek Eski binalarının dik binalarından çıkamayan Alaşehirli gazilerin taleplerini Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yerine getirdi Karşıyaka Sosyal Tesisleri içinde 20 metrekarelik ahşap bir bina yapılan gazilerden bazıları ilk kez dernek binasına gelmenin mutluluğunu yaşadı

Manisa’nın Alaşehir Belediyesi eski binalarının yüksek ve merdivenlerinin dik olması sebebiyle kullanmakta zorluk çeken Muharip Gaziler Derneği üyeleri için Karşıyaka Sosyal Tesisleri’nde 20 metrekare müstakil ahşap bina inşa ederek gazilerin kullanımına tahsis etti. Mutluluklarını dile getiren gaziler sosyal tesislerden de indirimli olarak faydalanabilecek.
Alaşehir Muharip Gaziler Derneği üyelerinin kullandıkları binanın yüksek ve merdivenlerinin dik olması sebebiyle gaziler binayı kullanmakta zorlanırken bazı gaziler ise binaya hiç çıkamıyorlardı. Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç, bu şikayetlerini Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’na iletmesinin ardından Başkan Öküzcüoğlu, gaziler için özel bir bina inşa ettirdi. Gaziler yeni binalarının içinde bulunduğu Karşıyaka Sosyal Tesislerinden aldıkları çay, kahve gibi içecek ve hizmetlerden indirimli olarak yararlanabilecekler. Gaziler yeni binalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Başkanımıza ilettik o da bizleri kırmadı"
Mutluluklarını dile getiren Alaşehir Muharip Gaziler Derneği başkanı Osman Saraç, "Alaşehir belediye başkanımız tüm gazilerimize gereken yardım ve hassasiyeti göstermektedir. Eski dernek binamızı, Alaşehirli bir hanımefendi alıverdi, fakat o dernek binasına çıkmak çok zordu. 17 basamak, yüksek olması ve dik olması nedeniyle çıkamıyorduk. Bu şikayetimizi Alaşehir Belediye Başkanımıza ilettik. Oda bizleri kırmadı. Alaşehir Karşıyaka Parkı’nın içine 20 metrekarelik bir yer yaptı. Buranın yapılmasıyla tüm gazi arkadaşlarımız çok sevindi ve çok mutlu oldular. Hatta derneğimize 5 yıldır üye olan bir gazimiz, 'İlk defa derneğe geliyorum ve oturuyorum' diye ifade etti. Başkanımız bize burada çay ve bütün içeceklerde, hizmetlerde gereken indirimi sağlamaktadır. Belediye Başkanımız Ahmet Ökzücüoğlu tüm gazilerimizi geziye göndermek için bize talepte bulundu, fakat arkadaşlarımız pandemi dolayısıyla geziye gitmek istemediler. Bahar aylarında inşallah gideriz dedik. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu bizlere gereken yardımları her zaman yapmaktadır. 'Her zaman nereye gitmek isterseniz ben size araba tahsis ederim' dedi. Allah razı olsun kendisinden. Tüm arkadaşlarımız Ahmet Öküzcüoğlu’na saygı ve sevgi duyuyorlar." dedi.
Dernek üyelerinden Kıbrıs Gazisi Halil Kara, "Kıbrıs Gazisiyim. Ahmet başkana teşekkür ederim, derneği yaptığı için." derken Kore Gazisi Zekiye İdgü, "Kore gazisiyim. Ahmet başkanımızın yapıverdiği yer için çok teşekkür ederiz. Öteki tarafa çıkamıyorduk. Zor geliyordu. Teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Gazisi Mümin Dönmez, "Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu’na bize yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz." derken görev gazisi olan ve bir bacağını kaybeden Mustafa Kocatürk isimli gazi de şunları söyledi: "Görev gazisiyim. Basamakları çıkamıyorum. İlk binamızdaki basamakları çıkamadım. İlk kez bu gün buradaki dernek binamıza geldim. Başkanımıza teşekkür ederim."

"Tüm gazilerimize minnet borcumuz var"
Gazilerin taleplerini her zaman yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise şunları söyledi: "Şu anda Alaşehir’imizin güzide parklarından Karşıyaka Sosyal Tesislerindeyiz. Gazilerimizin talepleri vardı. Yüksek merdivenli dernek binalarına çıkamadıklarını bize ifade ettiler. Bizde onlar için parkın bir köşesinde Gaziler Derneğimizin bir ofisini açtık. Derneğimiz bundan böyle Karşıyaka Sosyal Tesislerinde hizmet edecek. Gaziler bizim şeref madalyalarımız, onların taleplerini her zaman yerine getirmeye çalışacağız. Burada sosyal tesisimizin hizmetlerinden de indirimli faydalanacaklar. O yüksek merdivenleri çıkamayan engelli gazilerimiz var. Onlarda düz ayak bir yer olduğu için buraya ulaşımda kolaylık sağlanmış olacak. Alaşehir’imizde 100 tane Kıbrıs gazimiz, 7 tane Kore gazimiz ve 20 tane de Güney Doğu ve Doğudaki gazilerimiz var. Gazilerimiz bu sosyal tesisimizin her imkanından faydalanmış olacaklar. Tüm gazilerimize minnet borcumuz var. Bu minnet borcumuzu ödemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Irak iş insanları temsilcilerinden Manisa’da inceleme
YEREL HABERLER Irak iş insanları temsilcilerinden Manisa’da inceleme
Kaymakam Yıldırım öğrencileri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Kaymakam Yıldırım öğrencileri ödüllendirdi
Akhisarlılar ilçeye ziraat fakültesi istiyor
YEREL HABERLER Akhisarlılar ilçeye ziraat fakültesi istiyor
Manisa’da çevrimiçi slogan yarışması kazananı Selendi’den
YEREL HABERLER Manisa’da çevrimiçi slogan yarışması kazananı ...
Aigai antik kentinde kazı sezonu öncesi yapılacaklar değerlendirildi
YEREL HABERLER Aigai antik kentinde kazı sezonu öncesi yapılacaklar ...
Manisa'da, tek katlı evde yangın
YEREL HABERLER Manisa'da, tek katlı evde yangın
Salihli’de en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Salihli’de en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi
İntihar etmek istedi, komutan ikna etti
YEREL HABERLER İntihar etmek istedi, komutan ikna etti
Yunusemre’de 50 bin fidan ve çalı bahara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yunusemre’de 50 bin fidan ve çalı bahara hazırlanıyor
Gördes'te 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Gördes'te 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' uygulaması ...
Şehit yakınlarından Başkan Akın’a teşekkür
YEREL HABERLER Şehit yakınlarından Başkan Akın’a teşekkür
Başkan Ergün, maaş ve promosyonlar için protokol imzaladı
YEREL HABERLER Başkan Ergün, maaş ve promosyonlar için protokol ...
Manisa kurallara uyan en iyi 20 il arasında Korona virüs tablosunda kırmızı renge bürünmeyen 23 ilden biri olan Manisa'da Vali Karadeniz vatandaşları aile içi ziyaretler konusunda uyardı
YEREL HABERLER Manisa kurallara uyan en iyi 20 il arasında Korona ...
Sarıgöl’de Kütüphaneler Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de Kütüphaneler Haftası kutlandı
Manisa FK’ya coşkulu uğurlama
YEREL HABERLER Manisa FK’ya coşkulu uğurlama
Salihli’de 'Kırmızı çizgi' çekildi
YEREL HABERLER Salihli’de 'Kırmızı çizgi' çekildi
Sarıgöl kırmızı çizgisini çekti
YEREL HABERLER Sarıgöl kırmızı çizgisini çekti
Emekli öğretmen 3. kitabını çıkardı
YEREL HABERLER Emekli öğretmen 3. kitabını çıkardı
Manisa Büyükşehir’in çevreci projesi belediyelere anlatıldı
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir’in çevreci projesi belediyelere ...
Yardım başvuruları değerlendirildi Manisa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı Vali Karadeniz başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER Yardım başvuruları değerlendirildi Manisa Sosyal ...
Giresun'da ölü bulunmuştu Manisa'da toprağa verilecek Sabah evinden çıktıktan 15 gün sonra sahil kenarında cesedi bulunan Zeynep Açıkgöz yarın memleketi Manisa'da toprağa verilecek
YEREL HABERLER Giresun'da ölü bulunmuştu Manisa'da toprağa ...
Manisa’nın risk grubu değişti, pazar günü kısıtlaması geri geldi
YEREL HABERLER Manisa’nın risk grubu değişti, pazar günü kısıtlaması ...
Otizmli çocuklar Turgutluspor antrenmanında
YEREL HABERLER Otizmli çocuklar Turgutluspor antrenmanında
Barış Manço Meydanı ‘Kaya Bahçesi’ ile yenileniyor
YEREL HABERLER Barış Manço Meydanı ‘Kaya Bahçesi’ ile yenileniyor