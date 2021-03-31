Manisa FK şampiyonluk için Trabzon'da

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MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa koşan Manisa Futbol Kulübü yarın en yakın takipcisi Hekimoğlu Trabzon deplasmanına 1'inci Lig'e çıkışını büyük oranda ilan etmek için çıkacak. Trabzon Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda Özgür Reha Alıcı'nın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Namağlup liderliğini sürdüren siyah-beyazlılar maçı kazandığı takdirde şampiyonluğu büyük ölçüde garantileyecek.

Hekimoğlu Trabzon'un 17 puan önünde yer alan Manisa FK galibiyet durumunda farkı 20 puana çıkaracak. Bu sezon istitastiklere damga vurup namağlup şampiyonluğa koşan Manisa Futbol Kulübü takımını Trabzon'a taraftarlar meşalerle uğurladı. Taraftarlar, Halil Onultmak Tesisleri önünde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak futbolculara ve teknik ekibe tezahüratta bulundu. Kaptan Nizamettin Çalışkan´a çiçek veren futbolseverler, oyunculara başarılar diledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-03-31 11:34:31



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