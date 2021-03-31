Sahilde ölü bulunan 2 çocuk annesi toprağa verildi

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Ersan ERDOĞANNurettin DOĞAN / MANİSA, (DHA)-GİRESUN'un Bulancak ilçesindeki evinden çıktıktan 15 gün sonra sahilde cesedi bulunan 24 yaşındaki Zeynep Açıkgöz, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Zeynep Açıkgöz, 15 gün önce evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Geçen cumartesi günü de sahilde cansız bedeni bulundu. Yakınları tarafından teslim alınarak dün akşam memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirilen Zeynep Açıkgöz'ün cenazesi bu sabah, helallik alınması için ailesinin Serinyayla'daki evinin önüne götürüldü. Ağıt yakarak kızının tabutuna sarılan anne Gülzade Batan'ı (41) yakınları ve eşi Cihan Batan (45) teselli etmeye çalıştı.

Baba Batan ile acılı eş uzman çavuş Ferdi Açıkgöz'ün tabutuna omuz verdiği Zeynep Açıkgöz, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Ersan ERDOĞANNurettin DOĞAN

2021-03-31 12:08:28



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