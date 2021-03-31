Dağmarmara mahalleleri güne beyaz örtüyle uyandı

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Turgutlu İlçesinin yüksek kesimlerde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı zemini kapladı.

Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde saat 03.00'te başlayan kar yağışı, Dağmarmara bölgesindeki mahallelerde etkili oldu. Kar yağışıyla ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Güne beyaz örtüyle uyanan mahalleliler, güzel anları cep telefonlarıyla fotoğrafladı. Mahallelerde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-03-31 15:04:29



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