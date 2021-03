Muradiye’de taşkın riskinin önüne geçiliyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2 kilometrelik derenin temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınların önüne geçebilmek adına dere yataklarında başlattığı temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan dere yatağında başlatılan temizlik çalışmasını MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü yerinde inceledi.

Temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “MASKİ olarak Manisa genelinde yürüttüğümüz dere temizlik ve ıslah çalışmalarına devam ediyoruz. Her zaman vatandaş odaklı yürüttüğümüz çalışmalara bugün bir yenisini daha ekledik. Muradiye Mahallemiz sınırlarında bulunan ve tarım alanı bölgesinden geçen 2 kilometrelik deremizin temizlik çalışması titizlikle yürütülüyor. Çalışmalarımız neticesinde taşkın risklerinin önüne geçerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini koruma altına almış olacağız” dedi.

“Derenin temizliği bizler için çok önemliydi”

Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran ise, “Mahallemiz içerisinden geçen derenin temizliği bizler için çok önemliydi. Özellikle tarım arazilerini etkileyen bir dereydi. MASKİ ekipleri sayesinde artık taşkın riskinin önüne geçiyoruz. Her zaman bir telefon kadar yanımızda olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

