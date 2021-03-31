Salihli OSB’de yılın ilk toplantısı yapıldı

Salihlili Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, 2021 yılının ilk toplantısını, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirdi.

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Salihli OSB’ye kazandırılan yeni idari hizmet binasında ilk defa gerçekleşen toplantıya, Manisa Vali Yardımcıları H. Volkan Köksal, Nihat Kaynar, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda ile Salihli OSB müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Salihli Organize Sanayi Bölgesinin 1. ve 2. etapları ile ilgili konuların ele alındığı toplantıda, Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu, organize sanayi bölgesinde yürütülen çalışmalar ile yeni hizmete açılan idari bina ve sosyo kültürel etkinlik merkezi hakkında bilgiler verdi. Toplantıda ayrıca, yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda 3. etap organize sanayi bölgesi çalışmaları da ele alınarak görüşüldü.

Salihli OSB'ye kazandırdıkları modern hizmet binasında ilk müteşebbis heyet toplantısını yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, “Aldığımız kararların hayırlı olmasını dilerim. Salihli OSB, başlattığımız çalışmalarla sektöründe öncü büyük firmalardan ve iş insanlarımızdan büyük talep alıyor. 2. etaptaki fabrikalar bitme noktasına geldi, şimdiden 3. etap için çalışmalara başladık” dedi.

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