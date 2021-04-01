Manisaspor havlu attı

MANİSA, (DHA) - Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a da 4-0 yenilen son sıradaki Manisaspor, bitime 5 hafta kala kurtuluş ümitlerini tüketti. Grupta son 5 maça 12 puanla kurtuluş hattının 14 puan gerisinde giren siyah-beyazlı ekip, haftaya 8 Nisan'da evinde Çankaya Futbol Kulübü önünde her türlü beraberlik ve yenilgide küme düşecek. Manisaspor rakibini yense dahi düşme hattının tek basamak üzerindeki Nevşehir Belediyespor kalan maçlarda 1 puan bile alsa seneye amatör kümede olacak. Geçen sezon üst üste üçüncü kez küme düşerek 1'nci Lig'den amatöre kadar gerileyen Manisaspor, koronavirüs pandemesinin olumsuz etkileri nedeniyle düşmenin 1 yıllığına kaldırılması üzerine 3'üncü Lig'de kalmıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2021-04-01 11:49:50
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