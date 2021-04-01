Manisalı cimnastikçiler Türkiye Şampiyonasına hazır

Manisa Büyükşehir Belediyespor cimnastik takımı, 810 Nisan tarihleri arasında Manisa'da düzenlenecek olan Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Caner Vatansever, antrenör Mehmet Ali Ekin eşliğinde çalışmalarını sürdüren cimnastik takımını ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü'nün selamlarını ileten Vatansever, 810 Nisan tarihleri arasında Manisa'da düzenlenecek olan Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası için de sporculara başarılar diledi. Sporcuların bu şampiyonada güzel sonuçlar alacağına inandığını belirten Vatansever, "Hocamızın da katkılarıyla inşallah bu şampiyonada güzel dereceler alacaksınız. Hepinizden umutluyuz. Şimdi de sizleri izlemeye geldik. Ev sahipliğini yapacağımız Türkiye Şampiyonasında Manisa'mızı başarıyla temsil edeceğinize inancımız tam" dedi.

Antrenör Mehmet Ali Ekin de müsabakalara hazırlık süreci ve şampiyonalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. 810 Nisan tarihleri arasında Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nın Manisa'da gerçekleştirileceğini belirten Ekin, "Bir çok ilden sporcular gelecek. Bu sporcuları da gençler ve büyükler kategorisinde Manisa'da misafir edeceğiz. Bu aynı zamanda Milli Takım değerlendirme ve seçme yarışması niteliğinde. Antalya'da yapılacak olan Antalya Uluslararası Cup ve Azerbaycan Bakü'de yapılacak Dünya Şampiyonası için önce burada seçileceğiz, oradan Bakü'ye, hemen ardından İtalya'ya, sonra da Konya'da İslam oyunlarına gideceğiz. Uzun zamandır hazırlanıyoruz. Şimdi yarışma dönemine girdik. Bize destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e ve bu yarışmayı Manisa'ya alan Federasyon Başkanımız Suat Çelen'e çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası konusunda da değerlendirmeler yapan Ekin, "Güzel bir yarışma olacak. Bütün hazırlıklar yapıldı. Isınma alanı ayrı, yarışma alanı ayrı. Pandemisiz güzel bir yarışma geçireceğiz diye ümit ediyorum. Biz de Büyükşehir Belediyespor olarak inşallah bütün madalyaları toplayacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.