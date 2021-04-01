Turgutlu Belediyesi Basketbol Akademi kapılarını açıyor

Turgutlu Belediyesi Basketbol Akademi salgın sürecinde evde kalan çocukları fiziksel aktiviteye yönlendirmek amacıyla eğitimlerine başladı.

Korona virüs salgınının başlamasının ardından bir yılı aşkın süredir evde kalan çocuklar, Turgutlu Belediyesi Basketbol Akademi bünyesinde düzenlenen eğitim ve antrenmanlarla hareketli günlerine geri döndü. Hafta içi pazartesi, salı ile perşembe ve cuma günleri yapılan eğitimlerle 614 yaş arasındaki çocuklar hem akranlarıyla sosyalleşme imkanına sahip oluyor hem de bir yıldır özlem duydukları spor yapma olanağına kavuşmuş oluyor. Basketbol antrenmanları pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri 10:00 11:00, 11:00 12:00 saatleri arasında Yedi Eylül Spor Salonunda gerçekleşiyor.

Turgutlu Belediyesi Basketbol Akademi eğitimleri hakkında bilgi almak ve kayıt yaptırmak katılımcılar Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası 7. katında yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelebilirler veya 0236 313 21 22 numaralı telefonu arayabilirler.

Çocukların düzenli, sağlıklı ve hareketli bir yaşama adım atmaları amacıyla Basketbol Akademi bünyesinde eğitimlerin verildiğini ifade eden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Çocuklarımız salgın sebebiyle zamanlarının büyük çoğunluğunu evde geçirmek durumundalar. Bu da çocuklarımızın daha az hareket etmesine, fiziksel aktivitelerinin azalmasına sebep olmakta. Turgutlu Belediyesi olarak bizde çocuklarımızın düzenli, sağlıklı ve hareketli bir yaşama adım atmaları; sporu hayatlarının önemli bir parçası haline getirmelerine destek olmak amacıyla 614 yaş arası basketbol eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sporu, basketbolu seven, ilgi duyan tüm çocuklarımızı Basketbol Akademi’mizin bir üyesi olmaya davet ediyorum” dedi.

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