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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölmarmara’nın çehresini değiştiren çalışmalar tamamlandı

İHA

Gölmarmara’nın çehresini değiştiren çalışmalar tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon idaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşık 19 milyonluk bir yatırım bedeli ile 8 kilometrelik yağmursuyu hattı, 3 kilometrelik içme suyu hattı ve 122 bin metre karelik üstyapı ve prestij caddesi ile Gölmarmara’nın çehresini değiştirdi.
Gölmarmara ilçe merkezinin kanayan yarasına alt ve üstyapı çalışmaları ile neşter vuran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e mahalle muhtarları ve esnaflardan övgü dolu sözler geldi. Yaklaşık 19 milyon TL’lik bir yatırım ile Gölmarmara’nın çehresinin değişimine öncülük yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, 8 kilometrelik yağmursuyu, 3 kilometrelik içme suyu ve 122 bin metrekarelik üstyapı çalışmaları ile Gölmarmaralı vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Hizmetlerden duydukları memnuniyetleri dile getiren mahalle muhtarları ve esnaf, Başkan Cengiz Ergün’e övgü dolu sözlerde bulundular. Atatürk Mahalle Muhtarı Nalan Arı, “İlçe merkezimizin büyük eksikliklerinden biri olan altyapı sorunumuz, sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün sayesinde giderildi. Gölmarmaralı olarak bizler yıllardır bu çileyi çekerken sesimize kulak veren Cengiz Başkanımız sorunumuzu kökten çözerek pırıl pırıl bir bulvar kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyor, yeni projelerinde başarılar diliyorum” dedi.
Yenicami Mahalle Muhtarı Mehmet Oduncu ise “Yollarımız ve özellikle bulvarımız çok çok kötüydü. Çamur ve tozu bir kenara bırakın en ufak bir yağışta caddelerimiz göle dönüyordu. Yağışlı havalarda karşıdan karşıya geçmek bile imkansız hale geliyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den Allah razı olsun ilçemizi şehir görünümüne kavuşturdu. Çok emek verilerek çalışmalar yapıldı. Artık isteyecek bir problemimiz de kalmadı mahallemde her şey dört dörtlük” dedi.
Bulvar esnafından İsmet Eluslu, “Bulvarımızın eski halini anlatmaya hiç gerek yok. Yağmur yağdığı zaman bütün yağmursuyu dükkanlarımızın içindeydi. Cadde ve sokaklar göle dönüyor çizmelerle dükkanlarımıza girip çıkıyorduk. Yıllardan beri bir şeyler yapılmaya çalışıldı ama hiçbir çalışma tutmadı. Cengiz başkanımızdan Allah razı olsun. Sorunumuza el atarak caddemizi inanılmaz bir hale soktu. Artık rahat nefes aldık” dedi.

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