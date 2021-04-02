Motosiklet kazasında yaralanan Enes'ten 40 gün sonra acı haber

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Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde, motosikletinin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Enes Çırak, 40 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 20 Şubat günü, Kula'nın Körez Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Çırak, kasksız kullandığı motosikletinin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çırak, beyin kanaması geçirdiğinin belirlenmesi üzerine Salihli Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Yapılan ameliyatın ardından da Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Çırak, 40 gün süren yaşam mücadelesini dün akşam kaybetti. Çırak'ın ölümü, ailesi ile yakınlarını yasa boğdu. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2021-04-02 09:22:28



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