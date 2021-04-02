Kırkağaç'ta öğrenciler küresel ısınmaya karşı ağaç diktiler

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Edip Bayat İlkokulu öğrencileri, “Küresel Isınma İçin Bir Şey Yap” projesi kapsamında fidan dikti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Edip Bayat İlkokulu 2/B sınıf öğretmeni Binnur Öztürk‘ün öncülüğünde yürütülen Avrupa ortaklı eTwinning Projesi “Küresel Isınma İçin Bir Şey Yap” kapsamında fidan dikti. Kırkağaç Orman İşletme personelleri tarafından dikmeleri için öğrencilere verilen fidanlar minik ellerde toprakla buluştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında öğrenciler istediklere yerlere fidanlarını dikerek küresel ısınmaya karşı dikkat çekti.

Herkesin bir ağacı olmasını istediklerini söyleyen 2/B sınıf öğretmeni Binnur Öztürk “Ağaçlar fotosentez sırasında atmosferdeki karbondioksiti tüketirken oksijen ve besin üretiyor. Atmosferden karbondioksit alıyor. Ormanlar, bitki örtüsünde ve toprakta büyük miktarda karbon depolayarak atmosferdeki karbon dengesini düzenlemekte, Küresel ısınmanın yavaşlatılmasına olanak sağlamaktadır. Bu yüzden herkesin bir ağacı olsun” dedi.

Ayrıca Kırkağaç Orman İşletme personelleri 2B sınıfı öğrencilerine bir de kuş yuvası hediye etti. Verilen kuş yuvalarıyla mutlu olan öğrenciler okullarındaki ağaçlara asarak kuşları evsiz bırakmadı.

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