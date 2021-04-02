Saruhanlı'da atıl durumdaki çarşı yenilenerek hayat buldu

Saruhanlı Belediyesi, Saruhan Mahallesinde yıllardır atıl halde bulunan ilçenin simge noktalarından havuzlu çarşıyı yenileyerek, vatandaşların hizmetine sundu.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in talimatı üzerine bölgede çalışma başlatan Fen İşler Müdürlüğü, bu alanda modern bir peyzaj uyguladı. Bu kapsamda bölgenin zemin kaplama taşları değiştirildi. Modern bir görünüme sahip süs havuzu kuruldu. Alana oturma bankları yerleştirildi. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yeniden eski ihtişamına kavuşturdukları havuzlu çarşının Saruhanlı için hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:"Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin kalkınması, halkımızın huzur ve refahı için elimizden geleninin fazlasını yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Saruhanlımızı ve 50 mahallemizi adeta bir şantiyeye dönüştürdük. Hizmetlerimizin ulaşmadığı tek bir sokak dahi kalmadı. İlçemizde herkesi kucaklayan bir hizmet anlayışıyla, sevgiyle, hoşgörüyle Saruhanlımızı hak ettiği güzelliklerle buluşturmaya gayret ettik. Önümüzdeki 3 yıl boyunca aynı inançla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz"

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