Otizmli çocuklar yeşil sahada doyasıya eğlendi

Manisa Futbol Kulübü Akademi sporcuları, Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde otizmli çocuklarla bir araya gelerek eğlenceli dakikalar yaşadı.

Otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla her yıl kutlanan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nünde Manisa Futbol Kulübü Akademisi’nde etkinlik düzenlendi. Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde gerçekleşen etkinliğe Manisa futbol Kulübü Akademi Direktörü Levent Bayraktar, Akademi İdari İşler Sorumlusu Mehmet Haktan Tunç, altyapı antrenörleri ve sporcular katıldı. Otizmli çocuklarla eğlenceli zamanlar geçiren sporcular, çocuklara hediyeler de takdim etti.

Etkinlikte konuşan Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör, Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde düzenlenen etkinlik nedeniyle Başkan Mevlüt Aktan, Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar ve sporculara teşekkür etti.

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