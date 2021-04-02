Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Sakarkaya Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında 10 günlük karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Sakarkaya Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında 10 günlük karantinaya alındı

İHA

Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Sakarkaya Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında 10 günlük karantinaya alındı

Manisa’nın Akhisar ilçesinin Sakarkaya Mahallesi'nde yaşanan korona virüs vakarındaki artış nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 10 günlük karantinaya alındığı açıklandı.
Akhisar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Sabit Kaya başkanlığında korona virüs vakalarının artış göstermesi üzerine toplandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında, vaka sayılarının arttığı Sakarkaya Mahallesinin 10 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı. Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrollü olarak yapılırken, toplu olarak yapılan ibadetler ve faaliyetler de ertelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kayda, muhtarları ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Kayda, muhtarları ağırladı
Otizmli bireyler ahşap boyama etkinliğinde buluştu Şehzadeler Belediyesi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmli bireyleri ve aileleriyle buluştu
YEREL HABERLER Otizmli bireyler ahşap boyama etkinliğinde ...
Salihli Belediyesporlu karateciler göz doldurdu
YEREL HABERLER Salihli Belediyesporlu karateciler göz doldurdu
Otizmli çocuklar yeşil sahada doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Otizmli çocuklar yeşil sahada doyasıya eğlendi
Vatandaş istedi, büyükşehir çalışma başlattı
YEREL HABERLER Vatandaş istedi, büyükşehir çalışma başlattı
Manisa FK Akademi otizmli çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Manisa FK Akademi otizmli çocuklarla buluştu
e-Twinning ağaç kardeşlerini buluşturdu
YEREL HABERLER e-Twinning ağaç kardeşlerini buluşturdu
Otizm farkındalığının farkına vardılar
YEREL HABERLER Otizm farkındalığının farkına vardılar
Manisa'da trafolar estetik görünüm kazanıyor
YEREL HABERLER Manisa'da trafolar estetik görünüm kazanıyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi otizm için ‘Mavi Işık’ yaktı
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi otizm için ‘Mavi Işık’ ...
Turgutluspor'da düşüş sürüyor
YEREL HABERLER Turgutluspor'da düşüş sürüyor
Manisa Valiliği uyardı: "İlimizde de vaka sayıları artmaktadır"
YEREL HABERLER Manisa Valiliği uyardı: "İlimizde de vaka sayıları ...
Saruhanlı'da atıl durumdaki çarşı yenilenerek hayat buldu
YEREL HABERLER Saruhanlı'da atıl durumdaki çarşı yenilenerek hayat ...
Manisa FK şampiyonluk turuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Manisa FK şampiyonluk turuna hazırlanıyor
Yunusemreli Gökay, Milli Takım'ı kıl payı kaçırdı
YEREL HABERLER Yunusemreli Gökay, Milli Takım'ı kıl payı kaçırdı
Akhisarspor önemli deplasmanda
YEREL HABERLER Akhisarspor önemli deplasmanda
Okul bahçesinde Yunus Emre Hatıra Zeytin Fidanlığı
YEREL HABERLER Okul bahçesinde Yunus Emre Hatıra Zeytin Fidanlığı
Bozuk yollar esnafları çileden çıkardı Enaflardan Kula Belediyesine yol tepkisi
YEREL HABERLER Bozuk yollar esnafları çileden çıkardı Enaflardan ...
Kırkağaç'ta öğrenciler küresel ısınmaya karşı ağaç diktiler
YEREL HABERLER Kırkağaç'ta öğrenciler küresel ısınmaya karşı ağaç ...
Motosiklet kazasında yaralanan Enes'ten 40 gün sonra acı haber
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında yaralanan Enes'ten 40 gün sonra ...
Yaşlı kadın 3 metreden düştü burnu bile kanamadı Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın odası yerine balkona çıkarak düştü
YEREL HABERLER Yaşlı kadın 3 metreden düştü burnu bile ...
Kazada ağır yaralanan genç, 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan genç, 40 günlük yaşam ...
Otobüsün altında sürüklenen kadının mucize kurtuluşu kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Otobüsün altında sürüklenen kadının mucize kurtuluşu ...
Yaktığı ateşin yanında tiner dolu bidona oturunca alevler içinde kaldı
YEREL HABERLER Yaktığı ateşin yanında tiner dolu bidona oturunca ...