Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Sakarkaya Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında 10 günlük karantinaya alındı

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Manisa’nın Akhisar ilçesinin Sakarkaya Mahallesi'nde yaşanan korona virüs vakarındaki artış nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 10 günlük karantinaya alındığı açıklandı.

Akhisar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Sabit Kaya başkanlığında korona virüs vakalarının artış göstermesi üzerine toplandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında, vaka sayılarının arttığı Sakarkaya Mahallesinin 10 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı. Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrollü olarak yapılırken, toplu olarak yapılan ibadetler ve faaliyetler de ertelendi.

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