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Jandarmanın bulduğu yaralı leylek emin ellerde Manisa'da tel çitlere takılarak yaralanan leyleği jandarma ekipleri kurtardı Kanadından ve bacağından yaralanan leylek jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi Tedavisi yapılacak olan leylek sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğal ortamına bırakılacak

İHA

Jandarmanın bulduğu yaralı leylek emin ellerde Manisa'da tel çitlere takılarak yaralanan leyleği jandarma ekipleri kurtardı Kanadından ve bacağından yaralanan leylek jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi Tedavisi yapılacak olan leylek sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğal ortamına bırakılacak

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devriye yapan jandarma ekipleri tarafından tel çitlere takılarak kanadından ve ayağından yaralanmış bir vaziyette leylek bulundu. Ekipler tarafından jandarma karakoluna getirilen yaralı leylek, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
Manisa Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Halitpaşa Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler devriye görevi yaptığı sırada Mera mevkisinde tel çitlere takılmış bir vaziyette leylek fark etti. Leyleğin yanına giden ekipler kanadından ve bacağından yaralanan leyleği hassas bir şekilde tel çitlerden kurtararak jandarma karakoluna getirip Manisa İl Jandarma Komutanlığı Doğa, Çevre ve Hayvanları Koruma Timine bilgi verdi. Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube müdürlüğü ekiplerine de haber verilmesinin ardından jandarma karakoluna gelen milli parklar ekiplerine yaralı leylek teslim edildi. Sol kanadında kırığı ve sağ bacağında çıkık ya da kırık olduğunu tespit eden milli parklar ekipleri şube yapılacak muayenenin ardından uygun tedavinin yapılacağını ve leyleğin sağlığına kavuşmasının ardından yeniden doğal ortamına salınacağını açıkladı.

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