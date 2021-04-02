Don zararı yaşayan üreticileri sahada dinlediler Manisa'da geçtiğimiz hafta meydana gelen don olayının ardından bağlarda yaşanan zararı yerinde inceleyen AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal üreticinin sorunlarına bakanlık nezdinde çare olmaya çalışacaklarını söyledi

Manisa'da geçtiğimiz hafta meydana gelen don olayının ardından bağlarda yaşanan zararı yerinde inceleyen AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal üreticinin sorunlarına bakanlık nezdinde çare olmaya çalışacaklarını söyledi. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde don zararının yaşadığı bağları inceleyen Akkal ve beraberindeki heyet üreticilerin sorunlarını dinledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve beraberindeki partili heyet Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan don olayından zarar gören bağlarda incelemelerde bulunarak üreticileri dinledi. Sarıgöl'ün Emcelli, Çimentepe ve Bağlıca mahallerindeki üzüm bağlarında incelemelerde bulunan Milletvekili Akkal, tespit ettikleri sorunları ve üreticilerin sorunlarını önümüzdeki hafta Ankara'da bakanlık nezdinde yapacakları görüşmelerle çare olmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Akkal yaptığı açıklamada, "Geçe hafta Saruhanlı'daydık. Bu haftada Sarıgöl ilçemize geldik. Zararı yerinde inceledik. Talepleri alıyoruz. Şuan zaten İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün sahadaki çalışmaları sürüyor. Zarar tespit çalışmalarını yapmaya devam ediyorlar. Zarar bazı yerlerde yüzde 70, bazı yerlerde yüzde 80'lere ulaşmış durumda. Türk devleti güçlüdür ve gereğini mutlaka yapacaktır. Sigorta yaptırmayan çiftçilerimiz var. Bunların taleplerini yerinde dinleyerek sorunlarını çözüm oluşturmaya çalışacağız. Önümüzdeki hafta Ankara’da bakanlık nezdinde yapacağımız görüşmelerde onların dertlerini çare olamaya çalışacağız. TARSİM Sigortasını yaptırmakta yarar var. Her yıl böyle olayla karşılaşmak mümkün Allah göstermesin." dedi.

Akkal'ın inceleme ziyaretlerine AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci de eşlik etti.

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