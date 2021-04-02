Rus sanatçıdan Başkan Ergün’e imzalı kitap

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Rus Devlet Sanatçısı Aleksander Samsonov’u makamında konuk etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil’de yer alırken, Samsanov Başkan Ergün’e imzaladığı kitabı hediye etti.

Rus Devlet Sanatçısı Aleksander Samsonov, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil’in de yer aldığı ziyarette yapılabilecek çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Rus sanatçı Samsanov, ziyarette Başkan Ergün’e imzaladığı bir kitabı hediye etti. Başkan Ergün hediyeden dolayı teşekkürlerini iletirken, “Yıllar sonra yeniden karşılaşmak bizi mutlu etti. Daha önce vermiş olduğunuz destek ve katkılar için bir kere daha teşekkür ediyorum. Güzel eserlerinizin bulunduğu kitabı da dikkatlice inceleyeceğim. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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