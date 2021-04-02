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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerel yönetimlerde kadınının yerini konuştular

İHA

Yerel yönetimlerde kadınının yerini konuştular

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından, kadınlara yerelde seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümü olması nedeniyle basın toplantısı düzenlendi.
Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi sürecinde yaşananların anlatıldığı toplantıda AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Samancı, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Muhtarlıklar Daire Başkanı Ergün Aksoy ve Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ konuşma yaptı.
Kadınlara yerelde seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümü olmasıyla nedeniyle basın toplantısı düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Oda ve Dernekler Binası Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısına AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Muhtarlıklar Daire Başkanı Ergün Aksoy, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci ile Manisa'daki kadın Mahalle Muhtarları yer aldı. Programda ilk olarak Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Samancı konuşma yaptı. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Samancı konuşma yaptı. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi sürecinde yaşananları özetleyen Dilek Samancı, "Bugünlere kolay gelinmedi. Türk kadınları olarak bugün seçme ve seçilme hakkına sahipsek, bunu devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet'e borçluyuz. Eğer Cumhuriyetimiz olmasaydı, bugün ben ve arkadaşlarım 'Seçilmiş Kadınlar' olarak kentimize hizmet veriyor olamayacaktık. Bütün bunlardan dolayı Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükran ile anıyorum" ifadelerini kullandı.

"Yerel idarecilerimize teşekkür ediyorum"
AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'ta konuşma gerçekleştirdi. Kadınların hayatın her alanında çok kıymetli olduğunu belirten Kıvırcık, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, liderliğinde Cumhur ittifakı olarak hem genel idare olarak hem de yerel yönetimler olarak kadınların daha fazla söz sahibi olabilmesi için gönül seferberliği içerisindeyiz. Nitekim Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ilçe Belediye Başkanlarımız öncülüğünde kadınlarımızın önünü açan, yol açan ve kendilerine pozisyon açan bir yaklaşım görüyoruz. Bundan dolayı da ben Manisa'da yaşayan kadınlarımızın sesi olarak yerel idarecilerimize teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" dedi.

"Önemli bir gün kutlanıyor"
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu da, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, kadınlarımıza gerçekten çok değer veriyor. Kadınların her derdini kendi derdi gibi kabul ediyor. Biz de Cengiz Başkan ve sizlerin arasında birer köprüyüz. Cengiz Başkan bizim arkamızda o kadar güzel duruyor ki biz de sizlere bu kadar güzel hizmetleri yapabiliyoruz" diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Ergün Aksoy da, önemli bir günün kutlandığını ifade ederek, "Manisa genelinde 25 Mahalle Muhtarımız kadın. Ben sizlerin çocuklarınıza, babalarınıza ve eşlerine teşekkür etmek istiyorum. Sizler sayesinde Manisa'mız çok daha güzel hale geliyor" dedi.
Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ ise, "Kadınlar her platformda başımızın tacı. O sebepten dolayı hem sosyal hayatta, hem istihdamda hem de siyasette mutlaka kadınların eşit şartlarda olması lazım" dedi. Programın sonunda katılımcılara Nutuk ve fular hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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