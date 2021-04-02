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Turşu fabrikasında numune sonuçlarının olumsuz olması halinde tüm ürünler imha edilecek

DHA

Turşu fabrikasında numune sonuçlarının olumsuz olması halinde tüm ürünler imha edilecek


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)SOSYAL medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan turşu kazanında yarı çıplak bir kişinin dans ettiği görüntülerin Manisa'daki bir Turşu Fabrikası'nda çekildiği tespit edilmesinin ardından başlatılan soruşturmada, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, fabrikadaki incelemelerinin geniş kapsamlı bir şekilde sürdüğünü, numune sonuçlarının olumsuz olması halinde fabrikadaki tüm ürünlerin imha edileceğini, hijyen ve üretim şartlarını yerine getirene kadar fabrikanın kapalı kalacağını söyledi.
Geçen 29 Mart'ta sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, tepki çekti. Turşu tesisinde çekilen görüntülerde, bir çalışanın turşuların depolandığı tanka belden yukarısı çıplak olarak girerek dans ettiği görüldü. Yarı çıplak kişinin tankta dans ettiği görüntülerin Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekildiği iddia edildi. Viranşehir Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise ilçede turşu fabrikası ya da turşu imalatı yapan bir kuruluşun olmadığı, lahana da yetiştirilmediği belirtildi. Basın yayın organlarında yer alan ve tepkilere neden olan olayın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan resmi kontrollerde söz konusu işletmenin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde faaliyet gösterdiği ve sosyal medyada görüntüleri paylaşan kişinin Urfa Viranşehir nüfusuna kayıtlı İsa T. olduğu tespit edildi. Urfa ve Manisa'daki güvenlik güçleri ve gıda kontrol ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucunda İsa T., Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Turşu kazanına girip, dans eden kişinin ise 24 yaşındaki Ali G. olduğu ve turşu fabrikasında çalıştığı belirlendi. Ali G.'nin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine 'Bir cahillik ettim. Keşke girmez olaydım' dediği öğrenildi. Fabrikada yapılan denetimler sonucunda ise işletme, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle mühürlenip, faaliyetten menedildi. Ayrıca söz konusu turşu kazanı da mühürlendi. Ayrıca, işletmeye 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında 30 bin 406 lira idari para cezası uygulandı.
'NUMUNELER ANALİZ EDİLİYOR, SONUCUNA GÖRE ÜRÜNLER İMHA EDİLECEK'
Dün polis tarafından gözaltına alınan İsa T., Ali G.'yi tanımadığını söyledi. İsa T., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Ayrıca sosyal medyada görüntüleri yer alan Ali G. ve işletme yetkilileri hakkında ise Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Ali G. ve işletme yetkililerinin önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılacağı öğrenildi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, yaptığı açıklama ile bakanlığın talimatıyla işletmede geniş kapsamlı incelemelerinin sürdüğünü söyledi. Öztürk, şöyle devam etti:
"Son günlerde sosyal medyaya yansıyan görüntüler bizleri üzdü. Bakanlık olarak da hızlı bir şekilde harekete geçtik. Bakanlığımız, emniyet ile iletişime geçerek, görüntüyü paylaşan kişi tespit edildi, daha sonra ise işletme belirlendi. Bakanımızın talimatı ile ekip olarak işletmeye giderek, gerekli idari yaptırımları uyguladık. Gerek işletme gerekse de görüntülerde yer alan kişi hakkında savcılığa suç duyurusuna bulunuldu. İşletme mühürlenerek, faaliyeti durduruldu. Numune çalışmaları yapıldı. Numuneler ilgili gıda kontrol laboratuvarına gönderildi. Gelecek sonuçlara göre gerek idari cezalarımız gerekse de imha işlemleri gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bakanlık olarak gıda ile ilgili tüm süreçleri hassasiyetle takip ediyoruz. İlimizde 2020 yılında 30 bin 130 denetim gerçekleştirdik ve denetimlerimiz yoğun bir şekilde sürüyor. İşletmede çok detaylı bir denetim gerçekleştirdik. Çalışanların sahip olması belgeler tek tek denetlendi. Bununla ilgili süreçler tek tek takip ediliyor. Aynı zamanda alınan numuneler bakanlığımıza bağlı İzmir İl Gıda Laboratuvarı'nda incelemeye alındı. Bu numuneler analize bağlı tutulacak. Olumsuz sonuçlara göre gerekli idari yaptırımlar ve imha süreci işleyecek. İşletmenin tekrar açılabilmesi için gerekli olan şartları sağlaması gerekir. Bu şartlardan birisi de işletmede aktif bir şekilde bulunması gereken, tanklardan turşuların çıkarılmasını sağlayan ahtapot isimli ekipmanın istenilen şart ve özellikte olmasıdır. Süreç tarafımızca takip edilecek ve neticeye erdirilecek."
İŞLETME, İSTENİLEN ŞARTLARI YERİNE GETİRİNCEYE KADAR KAPALI KALACAK
Öztürk, işletmenin hijyen ve üretim şartlarını yerine getirene kadar kapalı kalacağını dile getirdi. Öztürk, "İşletmenin tüm faaliyeti durduruldu, içindeki tüm ürünler yediemin deposuna alındı. Buradaki ürünler insan tüketimi için uygun kanaati oluşuncaya kadar kalacak demektir. Eğer rapor sonuçları olumsuz olması halinde buradaki ürünlerinde imhası demek. Şu an numune sonuçlarını bekliyoruz. İşletmenin faaliyete geçmesi için hijyen şartları ve üretim prosesi ile alakalı süreçlerini titizlikle yerine getirmesine bağlı. Bu süreçler yerine getirildiğinde yine bizim gıda kontrol denetmenlerimiz denetleyecek, uygun görmeleri halinde faaliyetine ilişkin durum değerlendirilecek" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2021-04-02 20:03:28

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