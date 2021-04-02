Taklalar atan araçtan sağ kurtuldular

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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde iki otomobil çarpıştı, araçlarda biri taklalar atarak şarampole düştü. Araçlarda bulunanlar kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, AlaşehirSarıgöl karayolu Delemenler Kavşağı'nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Şükrü K. (38) yönetimindeki 06 BJF 194 plakalı otomobil, Sarıgöl yönünden Alaşehir yönüne gelirken, tali yoldan kavşağa çıkan Mustafa Ç. (53) yönetimindeki 45 ZS 373 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Şükrü K. yönetimindeki otomobil yaklaşık 10 metrelik şarampole uçarak taklalar attı. Ters dönen otomobilde Şükrü K. ve eşi Gülay K. kendi imkanlarıyla otomobilden çıkmayı başarırken kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Diğer aracın sürücüsü Mustafa Ç. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

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