Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),(DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen M.B. (38), H.Ç. (33) ve B.D.'yi (28) takibe aldı. Yapılan teknik takibin ardından polis ekipleri, şüphelilerin Yiğitler Mahallesi'nde oturdukları adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreste narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 988 gram metamfetamin, 96 gram bonzai, 38 gram esrar, yeşil reçete ile alınan uyuşturucu hap, bir kurusıkı tabanca ve 9 mermi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, şüphelilerin uyuşturucu satışından elde ettiği tespit edilen, 3 bin 760 lira ile 5 bin TL sahte paraya el konuldu. Şüphelilerden H.Ç. ve M.B.'ye parada sahtecilikten de işlem yapıldığı öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli hakkında, çıkarıldıkları mahkemece tutuklama kararı verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-04-03 07:53:50



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