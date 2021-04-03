Salihli Belediyesi’nden personeline hizmet içi eğitim

Salihli Belediyesi, tüm birimlerde görev yapan çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim programı düzenledi.

Salihli Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen ve 3 gün süren hizmet içi eğitim programında, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Mevzuatı, Zabıta hizmetlerinin kapsamı, işyeri açma, çalışma ruhsatları ve denetimi, Kabahatler Kanunu, İmar Mevzuatı Genel Esaslar ve İmar Planlama Süreci, arazi ve arsa düzenleme esasları, yapı ruhsatı işlemleri ve müeyyideler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hakkında belediye personeline bilgiler verildi.

Eğitim programının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, yerel yönetimlerle ilgili yenilenen kanun ve uygulamalar hakkında düzenlenen her türlü eğitime Salihli Belediyesi olarak destek verdiklerini söyledi. Hizmet içi eğitimlerin önemli olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Karaca, “Kamu yönetiminde esas olarak alınan ve uygulanan hizmet içi eğitimleri çok önemsiyoruz. Belediye Başkanımız Zeki Kayda’nın yönetiminde, personelimizi değişen kanunlar ve yenilenen uygulamalar hakkında bilgilendirmek amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlemeye devam ediyoruz. Eğitime katılan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Eğitim programına, belediye daire müdürleri ile birimlerde çalışan belediye personeli katıldı.

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