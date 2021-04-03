Manisa’da hafta sonu tedirgin eden kalabalık 58 şehir hafta sonunu evinde geçirirken, Manisalılar dışarıya akın etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da hafta sonu tedirgin eden kalabalık 58 şehir hafta sonunu evinde geçirirken, Manisalılar dışarıya akın etti

İHA

Manisa’da hafta sonu tedirgin eden kalabalık 58 şehir hafta sonunu evinde geçirirken, Manisalılar dışarıya akın etti

Son günlerde artan vakalar sonrası değişen risk haritasına göre, yüksek risk grubunda bulunan iller arasına giren Manisa’da vatandaşlar, pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklara akın etti. Emniyet ekipleri ise maske ve mesafe denetimlerini ara vermeden sürdürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrası açıkladığı yeni risk haritasına göre Manisa’nın risk grubu değişti. Orta seviyeden yüksek risk grubu iller arasına giren Manisa’da hafta sonu kısıtlamaları; Cuma 21.00Cumartesi 05.00, Cumartesi 21.00Pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanmaya başlandı. Yeni karara göre, Türkiye’nin 58 kentinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, turuncu (yüksek risk) kategoride yer alan Manisa’da yaşayan vatandaşlar ise pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cumartesi gününü dışarıda geçirdi. Risk grubu orta seviyeden yüksek seviyeye ulaşan Manisa’da vatandaşların genel olarak maske kuralına uyduğu görülürken, mesafe konusunda ise yeterli olmadığı gözlendi. Kentin yeşil alanlarında vatandaşlar mesafe kurallarına dikkat ederken, işlek caddelerde ise yoğun kalabalık dikkat çekti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürürken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarıyla ilgili uyarılarda bulunuyor. Tedbirleri ihlal edenlere ise cezai işlem uygulanıyor. İş yeri sahipleri ve çalışanlar, işletmelerin kısıtlama dolayısıyla kapanmaması için kurallara tam uymaya özen gösterdi.
Öte yandan bazı vatandaşlar hafta sonu ve akşam saatlerinde gerçekleştirilen kısıtlamalardan memnun olduklarını belirtirken, bazı vatandaşlar ise kısıtlamaların ağırlaştırılması gerektiğini vurguladı. Kısıtlamaların daha yoğun uygulanması gerektiğini kaydeden vatandaşlar, virüse karşı herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salihli Belediyesi’nden personeline hizmet içi eğitim
YEREL HABERLER Salihli Belediyesi’nden personeline hizmet içi eğitim
418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü
YEREL HABERLER 418 yıllık Osmanlı mirası külliye harabeye döndü
Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Taklalar atan araçtan sağ kurtuldular
YEREL HABERLER Taklalar atan araçtan sağ kurtuldular
Manisa’da FETÖ üyesi 2 eski öğretmen yakalandı
YEREL HABERLER Manisa’da FETÖ üyesi 2 eski öğretmen yakalandı
Turşu fabrikasında numune sonuçlarının olumsuz olması halinde tüm ürünler imha edilecek
YEREL HABERLER Turşu fabrikasında numune sonuçlarının olumsuz olması ...
AK Parti'li Akkal Alaşehir'de dondan zarar gören bağlarda incelemede bulundu AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal: “İklim değişikliğinden kaynaklı olarak bu tip afetler artarak devam edecek gibi görünüyor” “Borçların ertelenmesi için Ankara ile görüşeceğiz”
YEREL HABERLER AK Parti'li Akkal Alaşehir'de dondan zarar gören ...
Yerel yönetimlerde kadınının yerini konuştular
YEREL HABERLER Yerel yönetimlerde kadınının yerini konuştular
Başkan Çerçi bir sözünü daha tuttu
YEREL HABERLER Başkan Çerçi bir sözünü daha tuttu
Manisa'da bir mahalleye karantina kararı
YEREL HABERLER Manisa'da bir mahalleye karantina kararı
Rus sanatçıdan Başkan Ergün’e imzalı kitap
YEREL HABERLER Rus sanatçıdan Başkan Ergün’e imzalı kitap
Salihli Belediyesi’nden hayvan barınağı açıklaması “İddialar gerçeği yansıtmıyor”
YEREL HABERLER Salihli Belediyesi’nden hayvan barınağı ...
Ekmeğe yapılan zam mahkemece durduruldu Manisa’nın 5 ilçesinde 1.50 TL’den 1.75 TL’ye yükseltilen ekmek fiyatına mahkeme tarafından dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren durdurma kararı verildi
YEREL HABERLER Ekmeğe yapılan zam mahkemece durduruldu Manisa’nın 5 ...
Don zararı yaşayan üreticileri sahada dinlediler Manisa'da geçtiğimiz hafta meydana gelen don olayının ardından bağlarda yaşanan zararı yerinde inceleyen AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal üreticinin sorunlarına bakanlık nezdinde çare olmaya çalışacaklarını söyledi
YEREL HABERLER Don zararı yaşayan üreticileri sahada ...
Manisa’da MSÜ adayları için ulaşım düzenlemesi
YEREL HABERLER Manisa’da MSÜ adayları için ulaşım düzenlemesi
Jandarmanın bulduğu yaralı leylek emin ellerde Manisa'da tel çitlere takılarak yaralanan leyleği jandarma ekipleri kurtardı Kanadından ve bacağından yaralanan leylek jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi Tedavisi yapılacak olan leylek sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğal ortamına bırakılacak
YEREL HABERLER Jandarmanın bulduğu yaralı leylek emin ...
Başkan Çerçi’den iki mahallede vatandaşları dinledi
YEREL HABERLER Başkan Çerçi’den iki mahallede vatandaşları dinledi
Kaybolan küçük kız jandarma tarafından bulundu Manisa’da kayıp ihbarı yapılan 4 yaşındaki kız çocuğu evinin 2 kilometre uzağında jandarma ekipleri tarafından bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan küçük kız jandarma tarafından ...
Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Sakarkaya Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında 10 günlük karantinaya alındı
YEREL HABERLER Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı Manisa'nın ...
Başkan Kayda, muhtarları ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Kayda, muhtarları ağırladı
Otizmli bireyler ahşap boyama etkinliğinde buluştu Şehzadeler Belediyesi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmli bireyleri ve aileleriyle buluştu
YEREL HABERLER Otizmli bireyler ahşap boyama etkinliğinde ...
Salihli Belediyesporlu karateciler göz doldurdu
YEREL HABERLER Salihli Belediyesporlu karateciler göz doldurdu
Otizmli çocuklar yeşil sahada doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Otizmli çocuklar yeşil sahada doyasıya eğlendi
Vatandaş istedi, büyükşehir çalışma başlattı
YEREL HABERLER Vatandaş istedi, büyükşehir çalışma başlattı