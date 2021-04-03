Hem kitap okudular hem spor yaptılar

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Olimpik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi adına Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği öğrencileri Sporla Yeşeren Fidanlar Projesi kapsamında çocuklar hem kütüphanede kitap okudu hem de spor yaptı.

Manisa'da Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Olimpik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi adına Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği öğrencileri Sporla Yeşeren Fidanlar Projesini hayata geçirdi. Çocuklara erken yaşta hem kitap okumayı hem de spor yapmayı sevdirmeyi amaçlayan projede, kütüphanede kitap okuyan çocuklar daha sonra hazırlanan parkurda spor yaptı. Projenin gönüllü ekibi Abdullah Aktarlı, Ümmü Şahin, Mürüvet Erden, Esin Günal, Efe Can Eke, Siracettin Kineş ise çocukların parkuru tamamlamasına yardımcı oldu.

Çocukların hem zihin hem de beden gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyleyen Manisa Halk Kütüphanesi görevlisi Samet Yıldırım, “Öncelikle amacımız pandemi döneminde sosyal mesafemize dikkat ederek 10 kişilik ekipler halinde kütüphane tanıtımı, kitap okuma, hafıza oyunu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Sonrasında da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Olimpik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin projesi olan Sporla Yeşeren Fidanlar Projesi kapsamında kütüphane bahçemizde çocuklarımıza spor yaptırıyoruz. Proje ekibimiz öğrencilerimizle birebir ilgilenerek parkurlarımızı yapıyoruz. Hem zihinsel, hem bedensel olarak Kütüphane Haftamızı gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği son sınıf öğrencisi ve Sporla Yeşeren Fidanlar Proje Koordinatörü Abdullah Aktarlı, “Bizim alan dersi çalışması kapsamında geliştirdiğimiz bir projedir. Sporla Yeşeren Fidanlar Projesinde amacımız çocuklara erken yaşta sporu sevdirmek, onlara spor aşkını aşılamak ve onlara spor bilinciyle büyüyen bir nesil haline getirmek istiyoruz. Kütüphane ile işbirliği kapsamında bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Spor yaparken kitap kokan çocuklar yetiştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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