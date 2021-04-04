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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay'dan kan bağışına davet

İHA

Kızılay'dan kan bağışına davet

Pandemi nedeniyle kan stoklarının azalması sonucu harekete geçen Manisa Kızılay Kan Merkezi Alaşehir ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenleyecek.
Manisa Kızılay Kan Merkezi temsilcisi Berk Arkan ve Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay, 56 Nisan günü Alaşehir Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak stantta gerçekleştirilecek olan kan bağışı kampanyası için ilçedeki kurumları ziyaret ederek destek istediler.
Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay, "Korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarımız hızla tükeniyor. Salgından dolayı kan bağışı istenilen düzeyde sağlanamıyor. Kan stoklarımız azaldı. Vatandaşlarımızı kan vermeye yönlendirmek için belediye hoparlöründen yayın yaptırıyoruz. İlçemizde bulunan kurum amirlerini makamlarında ziyaret ederek, kurumlarda çalışanların kampanyaya destek vermesini istedik. Kurum amirlerimizden, çalışanların kampanyaya destek vermeleri konusunda yardımcı olmalarını istedik. Amacımız 56 Nisan günü Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kurulacak stantta daha fazla kan bağışı sağlayabilmek. Tüm vatandaşlarımızı hayat kurtarmaya davet ediyoruz." dedi.

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