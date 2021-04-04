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Akhisarspor şok iddialarla kaynıyor. Kongre üyeleri suç duyurusunda bulundu

DHA

Akhisarspor şok iddialarla kaynıyor. Kongre üyeleri suç duyurusunda bulundu


Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de Keçiörengücü'nün ardından en yakın rakibi Ankaraspor'a 4-2 yenilerek devre arasında yaptığı 8'i yabancı 27 transfere rağmen son 6 haftaya düşme hattında giren Akhisarspor, yine şok iddialarla çalkalanıyor. İstanbul'dan gelip Eylül ayında kulübü devralmadan önce yönetime aldığı kardeşleri ve ortaklarıyla birlikte menajerlik şirketi olup ardından futbolcu menajerliğini bıraktıklarını açıklayan Evren Özbey'in geçen hafta tartışmalı kongrede başkanlığa seçildiği Akhisar camiasında kazan kaynıyor. Devre arasında alınarak hiç forma giyemeyen futbolculardan Alim Aykut Esgi, transferi için kendisi ve ailesinden para tahsil edildiğini iddia ederken kongre üyeleri de suç duyurusunda bulundu.Akhisarspor'da ilk yarıda da altyapıdan profesyonel yapılan gençlerin ailelerinden para talep edildiği, menajerliğini Özbey kardeşlere vermeyen futbolcuların oynatılmadığı iddia edilirken devre arasında transfer açılmasıyla kadroya dahil edilen birçok genç gibi hiç forma şansı bulamayan Alim Aykut, inanılmaz iddialarda bulundu. Sezona 3'üncü Lig ekibi Bayrampaşa'da başlayıp o kulüpte de hiç forma giymeyen 22 yaşındaki gurbetçi futbolcu, 3'üncü Lig'den 1'inci Lig'deki Akhisarspor'a transferi için Özbey kardeşler ve ünlü bir spor yorumcusunun ailesinden para aldığını savundu. Akhisarspor'da kadro dışı bırakıldığı öğrenilen Alim Aykut, ailesinden toplamda 40 bin Euro ve 1 milyon TL alındığını iddia ederek kadro dışı kaldıktan sonra takıma dönmek için de kendisinden para istenildiğini belirtti."HEM TFF'YE HEM SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"
Genç futbolcu Alim Aykut Esgi şahsi sosyal medya hesabında, "Beni önce Karagümrük'e sonra Darıca Gençlerbirliği'ne sonra da Akhisarspor'a götürmek için babamdan ne kadar aldıklarını açıklayacağım. Ayrıca tekrar takıma girmem için ne kadar istediklerini de açıklayacağım. Şayet beni bağlamazlarsa başka bir kanala bağlanıp bütün gerçekleri açıklayacağım. Hem TFF'ye hem de savcılığa başvuracağım" ifadelerini kullandı. KONGRE ÜYELERİNDEN ŞİKAYET
Akhisarspor'un isimlerini gizli tutan iki kongre üyesi, avukatları aracılığıyla şok gelişmelerin ardından Akhisarspor Başkanı Evren Özbey ve Alim Aykut'un iddialarında ismi geçen eski hakem ve spor yorumcusunun da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen üyelerin, avukatları Sezer Baylan ve Nur Meryem Baylan aracılığıyla UYAP'tan verdikleri suç duyurusu dilekçesinde şahısların Akhisarspor'a oyuncu getirdiği ve söz konusu oyuncuları kadroya almak ve maçlarda oynatmak için de yüksek miktarda para aldıkları öne sürüldü. İki üye, savcılıktan dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, özel evrakta sahtecilikten soruşturma açılmasını talep etti.MENAJER BAŞKAN
Suç duyurusunda; Akhisar Başkanı Evren Özbey'in kardeşleri Bışar Özbey ve Serhat Özbey'i de yönetim kuruluna aldığı hatırlatılarak, FIFA lisanslı resmi menajer Abdul Samet Süner ile birlikte menajerlik faaliyeti yapıldığı savunuldu. Dilekçede bunun TFF talimatlarına aykırılık taşıdığı vurgulandı. Özbey'in yönetime geldikten sonra kendileri ve Süner'in menajerliğini yaptığı toplam 14 oyuncunun Akhisarspor forması giymeye başladığı, genç oyunculardan kulübe transfer olurken para alındığı iddia edilen suç duyurusunda, "Şüphelilerin kulüp üzerinden kulüpteki konumlarını kötüye kullanarak, kendi şahsi menfaatlerini temin amacıyla, bir çok şüpheli eylemleri mevcuttur" iddiası ortaya atıldı.
Akhisarspor'a getirilen futbolculardan bu şekilde haksız ve hukuksuz vaatlerle, başkanlık yetkileri kötüye kullanılarak yüzbinlerce euro haksız kazanç elde edildiği öne sürülen suç duyurusunda, "Şüpheli şahıslar kendilerini bu şekilde zenginleştirirken Akhisarspor Kulübü'nü de bir o kadar fakirleştirmişlerdir. Bu nedenle hukuksuz para transferlerinin tespiti açısından şüpheli şahıslar ile devre arasında Akhisarspor Kulübü'ne getirilen 26 futbolcunun ve ailelerinin para transferlerinin tespitinin MASAK ve savcılığınızca incelemeye alınmasını talep etmekteyiz" denilip, Eylül 2020'den itibaren altyapıdan profesyonel yapılan gençlerin ailelerinden para istenildiği de savunuldu.AMATÖR OLMADAN PROFESYONELAkhisarspor'un iki kongre üyesi, yaptıkları suç duyusunda tüm sözleşmelerin mercek altına alınmasını talep ederek, "Sözleşmelerdeki cezai hükümler, tazminatlar, yıllık maaşlar, gelen oyuncularla yapılan mukaveleler şüphelilerin şahsi menfaatleri doğrultusunda muvazaalı ve danışıklı olarak yapıldığı şüpheleri mevcuttur. Örneğin hiç amatör olmamış oyuncular para ile direkt profesyonel yapılmış, şüpheliler kendi menajerliklerini yaptıkları oyuncuların sözleşmelerindeki maddi külfetleri şişirmiş, kağıt üzerinde transfer edilmiş gibi gösterilen oyuncular kulübe dahi gelip antrenmanlara bile çıkmamış" ifadelerini kullandı.27 TRANSFERİN 13'Ü HİÇ OYNAMADI
Akhisarspor'da geçen hafta 28 Mart'ta yapılan kongreye kadar yönetim dışından kulübü yöneten Evren Özbey döneminde devre arasında yapılan 27 transferin 13'i ligde hiç forma giymedi. Alt liglerden ve amatör kümeden birçok genç oyuncuyu kadroya dahil eden yeşil-siyahlılarda Alim Aykut'un yanı sıra, Cengiz, Enes, Onyebueke, Mehmet Salih, Muhammed Embiya, Bekir, Fırat Yiğit, Ramazar Emirhan, Recep, Serkan, Yusuf Acer ve Yusuf Çataloluk ligde 1 dakika bile süre alamadı. Furkan 1, Kemal 3 maçta görev yaptı. Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Akhisarspor'un kadrosundaki 9 oyuncunun menajerliklerini Özbey kardeşlerin menajerlik şirketinden ortakları Abdul Samet Süner yapıyor. 9 oyuncunun hepsiyle ara transfer döneminde menajerlik anlaşması yapıldığı ortaya çıktı. KONGRE DE MAHKEMELİK OLMUŞTU
Süper Lig'de 2012-2019 arasında 7 sezon aralıksız yer alıp 2018'de Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanarak Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Akhisarspor'da bu sezon skandallar hiç bitmedi. Eylül 2020'de 135 olan üye sayısının Özbey döneminde 6 ay içinde 469'a çıktığı açıklanmıştı. Daha önce kulübe üyelik için dilekçe verip aylardır bekleyen birçok ismin üyeliklerinin onaylanmadığı Akhisar'da yeni 247 üyenin ilçe dışından olduğu ortaya çıkmıştı. Kulüpte Evren Özbey, geçen hafta 263 üyenin katıldığı, kamuoyuna seçimden 1 gün önce haber verilen kongrede başkanlığa seçilmiş, kongre için tesislere alınmayan İsmail Hocaoğlu suç duyurusunda bulunmuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)
2021-04-04 16:39:09

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