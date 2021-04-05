Sinovac aşısının bağışıklığı yüzde 99 kuvvetlendirdiği kanıtlandı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanlarının yürüttüğü 'SARS CoV-2 İnaktif (Sinovac-Coronavac) aşısının bağışıklık yanıtı' araştırması sonuçlandı Aşının ikinci dozundan sonra kadınlarda yüzde 99.2 erkeklerde ise yüzde 95.7 oranında etkili antikor yanıtı tespit edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinovac aşısının bağışıklığı yüzde 99 kuvvetlendirdiği kanıtlandı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanlarının yürüttüğü 'SARS CoV-2 İnaktif (Sinovac-Coronavac) aşısının bağışıklık yanıtı' araştırması sonuçlandı Aşının ikinci dozundan sonra kadınlarda yüzde 99.2 erkeklerde ise yüzde 95.7 oranında etkili antikor yanıtı tespit edildi

İHA

Sinovac aşısının bağışıklığı yüzde 99 kuvvetlendirdiği kanıtlandı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanlarının yürüttüğü 'SARS CoV-2 İnaktif (Sinovac-Coronavac) aşısının bağışıklık yanıtı' araştırması sonuçlandı Aşının ikinci dozundan sonra kadınlarda yüzde 99.2 erkeklerde ise yüzde 95.7 oranında etkili antikor yanıtı tespit edildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanlarının yürüttüğü 'SARS CoV2 İnaktif (SinovacCoronavac) aşısının bağışıklık yanıtı' araştırması sonuçlandı. Araştırmaya göre aşının ikinci dozundan sonra kadınlarda yüzde 99.2 erkeklerde ise yüzde 95.7 oranında etkili antikor yanıtı tespit edildi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından yürütülen 'SARS CoV2 İnaktif (SinovacCoronavac) Aşısının Bağışıklık Yanıtı' konusundaki bilimsel çalışma tamamlandı.
Yürütülen çalışma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Bilimsel Araştırma Fonu Desteği ile, Türkiye’de geniş ölçekte kullanılan SARSCoV2 inaktif Sinovac (Coronavac) aşısının antikor oluşturma yetkinliği konusunda yapıldı ve Türkiye'de sonuçları açıklanan ilk kapsamlı çalışmalardan biri olma özelliğini taşıyor.
Dr. Öğr. Gör Şebnem Şenol Akar, Prof. Dr. Sinem Akçalı, Prof. Dr. Erhan Eser, Prof. Dr. Pınar Dündar, Prof. Dr. Beyhan C. Özyurt, Dr. Öğr. Görevlisi Deniz Özer, Dr. Yunus Özkaya, Dr. Merve Gezginci, Dr. Gülizar Deniz ve Uzman Hemşire Ferya Karadağ Yalçın’ın araştırmacı olarak katıldığı çalışmada, SARSCoV2 Spike (Dikensi) proteininde virüsün insan hücrelerine bağlandığı bölgeye (RBD) karşı oluşan nötralizan antikorlar kantitatif ve kalitatif olmak üzere iki farklı testle saptandı.
Manisa CBÜ hastanesi gönüllü sağlık çalışanları üzerinde yürütülen, Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylanan bir aşı antikor yanıtı çalışması olan araştırmanın verileri 11 Ocak 18 Mart 2021 tarihleri arasında toplandı ve aşılama öncesi tüm katılımcılara antikor testi yapılarak, SARS CoV2 antikoru saptanmayan 1053 kişi çalışmaya alınmadı. Yapılan araştırmada tüm sağlık çalışanlarının birinci aşıdan en az 28 gün sonra (939 katılımcıdan) ve ikinci aşıdan en az 28 gün sonra (771 katılımcıdan) elde edilen özet sonuçlar ise şu şekilde açıklandı: "Genel bulgular: 1. aşıdan en az 28 gün sonra bağışıklık yüzdesi yüzde 25.3 (Yüzde 95 GA: 22.5 28.1), 2. aşıdan en az 28 gün sonra Nötralizan (Kantitatif) testi bağışıklığı yüzde 97.92 (Yüzde 95 GA: 96.91 98.93) 2. aşıdan en az 28 gün sonra Nötralizan (Kalitatif) testi bağışıklığı yüzde 97.79 (yüzde 95 GA: 96.75 98.23) olarak belirlendi."

Kadınlarda antikor üretme oranı daha yüksek
Cinsiyete göre elde edilen bulgular ise şu şekilde açıklandı: "Her iki cinsiyette de yeterli yüzdede bağışıklık sağlanmakla birlikte kadınlarda, erkeklere göre anlamlı düzeyde daha yüksek aşı bağışıklık yanıtı elde edilmiştir. Etkili antikor yanıtı, birinci aşı sonrası kadınlarda yüzde 29.5, erkeklerde yüzde 18.6 olurken, ikinci aşı sonrası kadınlarda yüzde 99.2, erkeklerde ise yüzde 95.7 olarak saptandı."
Yapılan açıklamada alınan sonuçların, Türkiye'de ağırlıklı olarak uygulanan Covid19 inaktif (SinovacCoronavac) aşısının bağışıklık etkinliğinin yüksek ve yeterli olduğu sonucuna ulaşıldığı bildirildi. Antikor düzeylerinin yeterliliği kişinin tam olarak bu hastalıktan güvenle korunduğunun garantisi olmayacağı kaydedilen raporda kişisel korunma önlemlerinin hiç taviz verilmeden sürdürülmesi gerektiğinin altı bir kez daha çizildi. Araştırmanın sonuçları arasında yer alan, bilimsel toplantılarda ve hakemli bilimsel dergilerde ayrıca yayınlanacak olan aşı istenmeyen yan etkilerinin ise kabul edilebilir sınırlar içinde yer aldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mahalli sanatçıdan sazlı sözlü korona uyarısı Kendisinin yazıp bestelediği eserle, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti
YEREL HABERLER Mahalli sanatçıdan sazlı sözlü korona ...
İddialar mezar açtırdı
YEREL HABERLER İddialar mezar açtırdı
MASİDAP'tan bildiri yayımlayan eski amirallere tepki
YEREL HABERLER MASİDAP'tan bildiri yayımlayan eski amirallere tepki
Eşiyle tartışıp evi terk eden yaşlı adamdan haber alınamıyor
YEREL HABERLER Eşiyle tartışıp evi terk eden yaşlı adamdan haber ...
Başkan Kayda, barınaktaki hayvanlarla ilgilendi Başkan Kayda: “Her can bizim için değerlidir”
YEREL HABERLER Başkan Kayda, barınaktaki hayvanlarla ...
Başkan Kayda, dur durak bilmiyor
YEREL HABERLER Başkan Kayda, dur durak bilmiyor
Akhisarspor şok iddialarla kaynıyor. Kongre üyeleri suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Akhisarspor şok iddialarla kaynıyor. Kongre üyeleri ...
Büyükşehir, evleri yangında zarar gören vatandaşları yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Büyükşehir, evleri yangında zarar gören vatandaşları ...
Nusret Köklü Caddesi’nde köklü değişim
YEREL HABERLER Nusret Köklü Caddesi’nde köklü değişim
Denizi olmayan Manisa’da su ürünlerinden önemli gelir Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk Soma’daki su ürünleri işletmesinde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Denizi olmayan Manisa’da su ürünlerinden önemli ...
Enneagram eğitimiyle okullardaki rehberlik hizmetlerinin kalitesi artacak
YEREL HABERLER Enneagram eğitimiyle okullardaki rehberlik ...
Başarı belgesiyle ödüllendirildiler
YEREL HABERLER Başarı belgesiyle ödüllendirildiler
Kızılay'dan kan bağışına davet
YEREL HABERLER Kızılay'dan kan bağışına davet
Gördes’in çehresi 49 milyonluk yatırımla değişti
YEREL HABERLER Gördes’in çehresi 49 milyonluk yatırımla değişti
Genel Müdür Aslay, Saruhanlı’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Genel Müdür Aslay, Saruhanlı’da incelemelerde bulundu
Ozanca’ya tarihinin en büyük yatırımlarını Başkan Ergün yaptı
YEREL HABERLER Ozanca’ya tarihinin en büyük yatırımlarını Başkan ...
Bakım sonrası test sürüşünde devrilen halk otobüsünün şoförü yaralandı
YEREL HABERLER Bakım sonrası test sürüşünde devrilen halk otobüsünün ...
Manisa'da başı ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Manisa'da başı ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı
Kafası ağaç kavuğuna sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kafası ağaç kavuğuna sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Test sürüşü yapılan otobüs yoldan çıkarak devrildi
YEREL HABERLER Test sürüşü yapılan otobüs yoldan çıkarak devrildi
Hem kitap okudular hem spor yaptılar
YEREL HABERLER Hem kitap okudular hem spor yaptılar
Atatürk Kent Park'ta Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Atatürk Kent Park'ta Covid-19 denetimi
Devrilen traktörün altında kalarak, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalarak, yaşamını yitirdi
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü