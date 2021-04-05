Saruhanlı Belediyesi yangın bölgesinde Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Büyükbelen’de 5 evin yandığı yangın sonrası durumu yakından takip ediyor

Saruhanlı Belediyesi, Büyükbelen Mahallesinde meydana gelen, 5 ev 2 otomobilin yanarak zarar gördüğü yangın bölgesinde temizlik ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yangının yol açtığı hasarın giderilmesi için olayın hemen ardından belediye ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini bildirdi.

Konuyu hassasiyetle takip ettiğini ifade eden Başkan Bilgin, "Büyükbelen'de yaraların sarılması için elimizden geleni yapıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Yanan evlerde temizlik ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyorlar. Yangının yol açtığı hasarın ve mağduriyetin giderilmesi noktasında üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz. Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz vasıtasıyla burada yangından zarar gören vatandaşlarımıza yardımda bulunacağız." dedi.

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