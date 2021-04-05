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Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol 2’de 2 yaptı: Turgutlu Belediyespor: 68 - Burhaniye Belediyespor: 62

İHA

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol 2’de 2 yaptı: Turgutlu Belediyespor: 68 - Burhaniye Belediyespor: 62

Türkiye Kadınlar Bölgesel Lig C Grubunda mücadele eden Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, grubun güçlü takımlarından Burhaniye Belediyesi’ni 6862 yenerek ikinci galibiyetini aldı.
Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Turgutlu Belediyespor oynadığı iki müsabakayı da kazanmasını bildi. Geçtiğimiz hafta Çerkezköy Belediyesini mağlup etmeyi başaran Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 3. hafta maçları oynanan C grubunda karşılaştığı Burhaniye Belediyesini de 6862 yenerek iyi bir başlangıca imza atmış oldu. İlk haftayı bay geçen Turgutlu Belediyespor sonraki 3 maçını dışarıda oynayacak.
Maça Turgutlu Belediyespor çok iyi başladı. 80’lık bir seri yakalayan Turgutlu Belediyespor’un yıldız guardı Gamze Sena Dülegöz ilk periyodun bitimine 1.5 dakika kala sert bir şekilde düşünce sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Gamze’nin yapılan kontrollerinin ardından herhangi bir sorununun olmadığı öğrenildi. Turgutlu Belediyespor Başantrenörü Serdar Babacan 2 teknik faul alarak salondan çıkarıldı. Serdar Babacan’ın yerine takımı Ceyhan Önk yönetti. Gamze’nin oyundan çıkmasından sonra Burhaniye Belediyesi maçı dengeledi. Son bölüme kadar başa baş geçen müsabakada Turgutlu Belediyespor son bölümlerde savunmasını sertleştirerek maçı 6862 kazanmayı bildi. Turgutlu Belediyespor’da Sıla Bilgin 16 sayı, 9 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile galibiyette önemli rol oynadı. Gamze’nin sakatlanmasının ardından Turgutlu Belediyespor’un bir diğer yıldızı Büşra Çınar ise hiç dinlenmeden 40 dakika sahada kaldı. Büşra bu sürede 13 sayı, 2 ribaund, 3 asist üretti. Cansu Özdoğan 13 sayı, Şevval Oyan 12 sayı katkısı vererek Turgutlu Belediyespor’un galibiyetinde pay sahibi oldular.
Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediyespor Başantrenörü Serdar Babacan, “Maça çok iyi başlamıştık. Ancak Gamze’nin sakatlığı ve hakem trio’sunun yanlış kararları maçı dengeledi. Maçta 3 oyuncumuz ciddi şekilde sakatlandı. Rakibimize çalınması gereken 3 teknik faul çalınmadı. Beni çok kolay bir şekilde iki teknik faulle dışarı attılar. Ancak oyuncularım sahada gereken tepkiyi gösterdi ve güzel bir galibiyete imza attılar. Her şeye rağmen böyle bir maçı kazanmak güzel oldu. Kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Bu haftadan itibaren gördüğümüz eksiklikleri tamamlamak için çalışmalarımıza başlayacağız. Gün geçtikçe daha iyi olacağız. Bizi yalnız bırakmayan Milletvekilimiz Bekir Başevirgen, Başkan Yardımcımız Fırat Honaz ve tüm sporseverlere teşekkür ediyorum. Benim salon dışına çıkarılmamdan sonra takımı yöneten Ceyhan Önk ve Musa Ölmez’a ayrıca teşekkür ediyorum. Galibiyetten dolayı oyuncularımı kutluyorum” dedi.
Grubu lider bitirme adına önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı ve Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Burhaniye Belediyesi yıllardır basketbol liglerinde yer alan ekol bir takım. Grup liderliği için en önemli maçlarımızdan bir tanesiydi. Tüm olumsuzluklara rağmen takımımız kazanmasını bildi. Eğer şampiyon olacaksak zaten her şeye ve herkese rağmen galip gelmemiz gerekiyor. Takımımızı bu zorlu galibiyet için kutluyorum” şeklinde konuştu.
Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda oynanan müsabakayı CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın eşi Sabriye Akın, kızı Gülce Akın, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri Barış Erbaş, Burhan İrk, daire müdürleri ve pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda seyirci tribünden izledi.

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