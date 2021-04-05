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Ayasofya´nın halı seccadeleri; 6 engelliye umut oldu

DHA

Ayasofya´nın halı seccadeleri; 6 engelliye umut oldu


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin halılarından artan kumaş parçalarından yapılıp, kendisine hediye edilen 6 seccadeyi sosyal medyada paylaşarak, satışa çıkardı. Türkiye'nin çeşitli illerinden satın alınan seccadelerden elde edilen gelirle Özmen, 6 akülü sandalye aldı. Özmen, akülü sandalyeleri tek tek engelli bireylerin evlerine giderek dağıttı.
Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, geçen ay, Demirci ilçesindeki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi halılarını yapan firmayı ziyaret etti. Firma sahipleri tarafından ziyaret anısına Özmen'e, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi halılarından artan parçalarla hazırlanan seccadeler hediye edildi. Özmen, kendisine hediye edilen turkuaz renk tonlamaları ve Ayasofya'nın iç mimarı tasarımına uygun desenlerin yer aldığı seccadeleri, engelliler yararına kullanmaya karar verdi. Özmen, seccadeleri sosyal medya hesabından paylaşarak satışa çıkardı. 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi anısına' yazılı seccadeler, kısa sürede satılırken, elde edilen gelir ile Mevlüt Özmen, her biri 12 bin TL değerinde, tam donanımlı 6 akülü sandalye aldı. İhtiyaç sahibi engelli bireylerin evlerine tek tek giden Özmen, akülü sandalyeleri kendisi taşıyıp, teslim etti.
'DAHA ÇOK ENGELLİYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUM'
Manisa Vali Yardımcısı Özmen, daha çok engelli bireye ulaşmayı hedeflediklerini belirtip, "Bütün serüvenimiz Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin seccadelerini dağıtma hevesimizle başladı. Bir gün Demirci'deki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin halılarını yapan halı firmasını ziyaretimizde bize jest yaparak, seccade hediye ettiler. Biz de 'eşe dosta dağıtalım' diye sayılarını çoğalttık. Engelliler ile bir gün toplantı yaptığımızda kimisini akülü tekerlekli sandalyesi olmadığını kimisininkinin de eskidiğini öğrendim. Ardından seccadeleri eşe dosta satalım, karşılığında ise ihtiyaç sahibi engellilere akülü tekerlekli sandalye alalım fikri geldi. Her bir seccadenin parası bir akülü araç alındı. Şu an da 6 akülü aracımız oldu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin artan halıların kalan parçalarla yapılan bu seccadeler, engelliler için tekerlekli sandalye oldu. Akülü araç sayısını artırarak, daha çok engelliye ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Akülü sandalyeye kavuşan bedensel engelli Ahmet Koyuncu, Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.
Engelli Yusuf Atabey de "Çok mutlu oldum. Akülü sandalyemle kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan artık rahatça gezebileceğim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2021-04-05 12:01:15

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