Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi yeni poliklinik binası hizmete başladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, bugün itibariyle yeni poliklinik binasında hizmet vermeye başladı. Hafta sonları dahil olmak üzere yoğun ve özverili bir mesai ile gerçekleştirilen, Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç’ın yakından takip ettiği taşınma işlemleri son aşamaya ulaştı.

Hizmete giren yeni poliklinik binası, modern bir yapıya, nitelikli fiziki koşullara ve kaliteli bir altyapıya sahip olmanın yanı sıra, hastaların ihtiyaç duyacağı tüm tetkik ve inceleme alanlarının aynı binada yer alması sayesinde başka bir bölüme başvurmalarına gerek olmadan tüm işlemlerini yapabilmelerine olanak sağlayacak. Tüm cerrahi ve dahili branşlar ile çocuk sağlığı polikliniklerinin yer aldığı yeni bina, sunulan hizmet kalitesinin artmasına büyük katkı sunacağı öğrenildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin Manisa ve Türkiye için fark oluşturan yatırımlarının aralıksız devam ettiğini belirten Rektör Ataç, yeni polikliniğin resmi açılışının mayıs ayında yapılmasını planladıklarını kaydederek gerek Manisa halkının gerek öğretim üyelerinin ciddi bir ihtiyacına yanıt vermekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

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