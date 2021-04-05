Okul birincisi için evinde kep töreni düzenlendi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Türkbirliği Anadolu Lisesinin geçtiğimiz dönem okul birincisi olan öğrenci için evinde ailesi ile birlikte kep töreni düzenlendi.

Salihli Türkbirliği Anadolu Lisesi’nin 20192020 Eğitim Öğretim yılı okul birincisi Pınar Uslu için pandemiden dolayı düzenlenemeyen kep giyme töreni gecikmeli de olsa yapıldı.

Salihli’nin Oraklar Mahallesi’nde düzenlenen kep törenine Okul Müdürü Yıldırım Özkan, Müdür Yardımcısı Hasret Dönmez, Sağlık Bilgisi öğretmeni Hatice Kuşuluoğlu ile Rehber Öğretmen Pelin Arıöztürk katıldı.

Geçtiğimiz dönem okul birincisi olan Pınar Uslu’nun annesi Rabiye ve babası İbrahim Uslu’nun da katıldığı kep töreninde ayrıca pasta kesildi.

Okul Müdürü Yıldırım Özkan, okul birincisi olan Uslu’nun eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü’nde devam ettiğini belirterek başarılarının devamını diledi.

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