Ulaşımın MSÜ mesaisi başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı nedeniyle bireylerin ulaşımda herhangi bir zorluk yaşamaması amacıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler yoğun çaba sarf etti. Sınava geç kalma ihtimali olan adayların yardımına koşan Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, bu sınavı da başarıyla geçti.

4 Nisan Pazar günü yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı nedeniyle, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler teyakkuz halindeydi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplu ulaşım hizmeti sınav saatlerinde devam ederken, daire başkanlığına bağlı zabıta ekipleri önemli duraklarda hazır bekledi. Bunun yanı sıra, sınava yetişememe ihtimali olan adaylar da, Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri tarafından güvenle sınav merkezlerine bırakıldılar. Adayların, ulaşım hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Korona virüs tedbirleri nedeniyle sınav günü uygulanan, sokağa çıkma kısıtlamasında adayların herhangi bir zorluk yaşamaması için gerekli önlemleri aldık. Bu anlamda verilen toplu taşıma hizmetinin yanı sıra, sınava geç kalma ihtimali olan adaylarımız daire başkanlığımıza bağlı zabıta ekipleri tarafından sınav merkezine taşındı” dedi.

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