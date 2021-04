Şehzadeler’den pandemide esnafa büyük destek

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, nisan ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde esnafa 1 milyon 52 bin 814 TL’lik bir destekte bulunduklarını söyledi. Nisan ve mayıs ayında da belediyenin kiracılarına yüzde 50 indirim uygulanması kararlaştırılan Şehzadeler Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısında ayrıca başkan vekilleri, meclis katip üyeleri, encümen ve komisyon üyelerinin seçimleri de gerçekleştirildi.

Şehzadeler Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından meclis gündeminin görüşülmesine geçilerek, 26 gündem maddesi karara bağlandı.



Nisan ve mayıs liralarında da yüzde 50 indirim

Şehzadeler Belediyesi’nin nisan ayı meclis toplantısında pandemi sürecinde esnaflar için yapılan destekler hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yapılan kira desteklemelerinin 1 milyon 52 bin 814 TL’yi bulduğunu söyledi. Pandemi sürecinde iş yeri kapanan esnaflardan kira almayarak ya da zor günler geçiren esnaflara kira indirimi yaparak destek olduklarını hatırlatan Başkan Çelik şöyle devam etti: “Korona virüs sürecinde işyerleri kapanan belediyemiz kiracıları esnaflarımıza destek olmak için aldığımız kararlar vardı. Bu süreçte; işyeri kapanan 51 kiracımızdan 1 Aralık 2020 28 Şubat 2021 tarihleri arasında, 3 aylık toplam 260 bin 686 liralık bir kira bedelini almamış olduk. İşyerleri açık olan esnaflarımız için de; ocak, şubat, mart 2021 tarihleri arasında kira bedellerinde yüzde 50 indirim uyguladık. Bu süre içinde esnafımıza toplam 484 bin 837 liralık bir indirim uygulamış olduk. Bugünkü meclisimizde de esnaflarımız için yeni bir karara daha imza atacağız. Korona virüs sürecinde işyeri açık olan esnaflarımızın nisan ve mayıs ayı kiralarında da yüzde 50 indirim yapacağız. Bu kararla, esnaflarımızdan 307 bin 293 TL’lik bir kira bedelini almamış olacağız. Bu kararımızla birlikte; belediyemiz esnaflarımız için toplamda 1 milyon 52 bin 814 TL’lik bir fedakarlıkta bulunmuş olacak. Aynı zamanda esnaflarımız için kira ertelemesi de yapıyoruz. Esnaflarımızın nisan, mayıs ve haziran 2020 tarihlerindeki kiralarını da her bir ay için 3’er ay öteliyor ve ötelenen bu her bir ayın kira bedelini de 3’er ay faizsiz şekilde taksitlendiriyoruz. Esnaflarımıza hayırlı olsun.”



Encümen ve komisyon üyeleri belirlendi

Şehzadeler Belediyesi’nin dün gerçekleştirilen nisan ayı meclis toplantısında başkan vekilleri, meclis katip üyeleri, encümen üyeleri ve komisyon üyeleri belirlendi.

Gerçekleştirilen meclis toplantısında başkan vekilleri, meclis katip üyeleri, encümen üyeleri ve komisyon üyeleri yapılan seçimlerle belirlendi. Yapılan oylama ile 1. Başkanvekili Mehmet Güzgülü, 2. Başkanvekili Selman Keresteci olurken; meclis katip üyeliklerine ise Ali Özyiğit ile Engin Altun seçildi. Yeni dönem encümen üyeleri ise Nedim Diyemli, Abdulkadir Çankaya ve Sezgin Say oldu. Daha sonra meclis komisyonlarına üye seçimleri yapıldı. Meclisin mayıs ayı toplantısının ise 3 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00’da yapılması kararlaştırıldı.

